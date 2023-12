Cruce entre Anuel y Arcángel ¿Viene tiradera?

Hace unos días Arcángel ofreció una entrevista donde dejó claro que no considera a Anuel un amigo. Los artistas urbanos tienes una rivalidad desde hace tiempo que se acentuó más tras Anuel cortar lazos de amistad y laboral con Frabian Eli, cuñado de Arcángel.

“Yo no tengo nada que opinar sobre esa situación, yo lo que sí te digo es que yo soy hermano de sangre de la esposa de Frabian y soy el tío de las hijas de Frabian", dijo Arcángel cuando le preguntaron por el intérprete de "China" y su cuñado en una entrevista con Tony Dandrades para Primer Impacto.

A estas declaraciones, el exesposo de Yailin no tardó en responder en su cuenta de Instagram con un mensaje donde le dijo que tiene que esperar a que Bad Bunny lo invite a una canción o un concierto para revivir su carrera.

“Mañana, concierto sold out en Washington DC y tú, Arcángel, esperando que Bad Bunny te monte en una canción o te invite pa’ un concierto pa’ poder revivir tu carrera”, escribió Anuel y aseguró: “Tu álbum salió y nadie se dio cuenta”.

Pero el intéprete de “La Jumpa” no se quedó callado y respondió a esta publciación: ¡Por fin te llenaste de valor! ¡Agárrate con las dos manos! Ahhhhh y tranquilo que sé que dirás que no soy negocio. ¡Yo diré que no eres competencia! Repito: ¡agárrate con dos manos! ¡Yo termine mi gira tu cancelaste la tuya! Ah, y no espero que le contestes. Tú no das liga”.

Con este intercambio de mensajes se podría iniciar otra tiradera en el género urbano.

Se recuerda que Anuel estuvo lejos de los escenarios y la vida pública por unas semanas tras ser operado de emergencia por una apendicitis.