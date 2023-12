Selena Gómez defiende con “uñas y dientes” su relación con el productor Benny Blanco

Selena Gómez confirmó que tiene más de seis meses en una relación con el productor, Benny Blanco, sin embargo, esto no le ha caído bien a su legión de fans, quienes criticaron a la cantante.

Fue a través de una fotografía en blanco y negro que la estrella de Disney compartió en su cuenta de Instagram, donde aparece apoyada en el hombro del productor y pese a que no se le pudo ver la cara, Gómez escribió un amoroso mensaje.

Ante el revuelo que se armó, la artista, de 31 años, salió en defensa de su relación y contestó una publicación de la cuenta Pop Factions que se hizo eco de la noticia.

Gómez respondió a los comentarios de quienes critican su relación: “Nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida... Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto".

También añadió: “Él lo es todo en mi corazón” y que es “lo mejor que le ha pasado en la vida”. Incluso aseguró que está en su punto máximo de felicidad y que Blanco es la mejor persona con la que ha estado.

De acuerdo a la publicación d ela revista Hola, Blanco es conocido por trabajar con celebridades como Rihanna, Britney Spears, SZA, Katy Perry, Ed Sheeran, entre otros. Incluso, trabajó con Selena Gomez; en 2019 él produjo el tema I Just Can’t Get Enough y este año la ayudó con el lanzamiento de Single Soon.