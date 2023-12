Personalidades lamentan la muerte de la actriz española Itziar Castro

Representantes del mundo cultural, entretenimiento, político e institucional han lamentado este viernes la muerte de la actriz catalana Itziar Castro, fallecida a los 46 años en Lloret de Mar (Girona), y han destacado su compromiso con los derechos, en varias publicaciones.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España ha recordado que fue nominada al Goya a Mejor actriz Revelación por su papel en 'Pieles', que participó en películas como 'Campeones' y que era miembro de la academia.

El cantante Sebastián Yatra usó su cuenta de Instagram para despedirse de la inolvidable Goya en “Vis a Vis”.

“Amiguita, me duele el corazón verte partir, saber que llevábamos tiempo ya sin vernos, en cada paso por Madrid hablando de cuándo nos juntábamos de nuevo a tomarnos un café, y el trabajo y los compromisos lo seguían posponiendo, qué rabía no haber sacado una hora, porque una hora de risas contigo daba felicidad mucho tiempo, me enseñaste cosas que no puedo compartir aquí jajaja, y el amor que siento por ti ha sido muy real, te extrañaré, pero te llevaré tatuada en el alma (y no como los tatuajes falsos que nos hacíamos en la serie), el cielo o donde sea que vayamos se acaba de ganar un tesorito con un corazón que se hará sentir”, expresó Yatra.

El actor y guionista Santiago Segura ha afirmado que era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida y ha añadido que "a veces lo pasaba mal viendo el 'hate' y el bullying que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía".

El actor Secun de la Rosa la ha reivindicado como una campeona, una luchadora y una amante de la vida y de su profesión, y el cantante Rayden ha publicado una imagen de la actriz junto al mensaje "Te quiero, amiga".

El intérprete Miguel Ángel Muñoz ha asegurado que era generosa, valiente, divertida y talentosa, mientras que la actriz Lidia San José ha destacado su talento, sus risas y su voz, remarcando que "defendía los derechos y la libertad" y que habló abiertamente del bullying que sufrió.

La intérprete falleció de un paro cardiorrespiratorio la madrugada de este viernes mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada.

Castro se encontraba en la piscina municipal para asistir a algunos ensayos técnicos del espectáculo de natación sincronizada que la ex entrenadora del equipo español de esta disciplina Anna Tarrés preparaba con el Club Natación Kallípolis.

La actriz, de 46 años era una activista de los derechos de la comunidad LGTBI, el feminismo y luchaba contra la gordofobia.