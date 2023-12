Nicky Jam y su batalla para bajar de peso: “Antes me despertaba y solo quería comer”

El artista urbano de origen puertorriqueño y dominicano, Nicky Jam reveló que se sometió a una cirugía de bypass gástrico con la que logró rebajar 110 libras.

“La realidad es que he estado batallando con mi peso mi vida entera porque esta es una industria donde tienes que estar en forma, tienes que hacer películas, tienes que hacer videos”, dijo Nicky en exclusiva a People en Español sobre el proceso.

Fue hace seis meses que el artista urbano se realizó el proceso y aunque estaba algo nervioso antes de someterse a la cirugía, dice que no se arrepiente porque era algo que realmente quería.

Algo que lo ayudó mucho es que tiene un estilo de vida activo en deportes: “Yo juego baloncesto todos los días. Soy un gran fanático del baloncesto y eso es lo que hago con mis amigos, donde quiera que viaje".

El intérprete de “Travesuras” explicó que ha tenido que hacer cambio en su alimentación: “Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente. Antes me despertaba y solo quería comer. Ahora me tomo mi tiempo y como lo que quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable".

Además, reveló que el proceso no siempre ha sido fácil. “Hay que prepararse mentalmente para lo que viene y no es fácil. La gente dice que esta es la manera más fácil y se equivocan”, expresó.

“Aquí estás obligado a no comer. Ni siquiera puedes beber líquidos y comer al mismo tiempo. Como tu estómago es tan pequeño, te llenas (muy rápido). Entonces es como si tuvieras que aprender a comer, esperar 20 minutos y luego tomar un poco de líquido”.

Nick Rivera Caminero, nombre de pila del artista, dijo que los primeros días fueron dificiles y se estaba volviendo “loco” y hasta lloró porque estuvo unos cuatro o cinco meses sin comer, solo tomando líquidos.