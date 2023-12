Billie Eilish tras confesar que le gustan las mujeres: “¿No era obvio?”

Recientemente Billie Eilish confesó que se sentía atraída por las mujeres, pero lo que la artista no pensó que esto iba a causar un revuelo debido a que entendía que era algo obvio su orientación sexual.

En una entrevista con Variety, la joven de 21 años, dijo que no tenía intención de hacer un “show” con su “salida del closet”.

“No sabía (que estaba saliendo del armario), pero pensé... ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: '¿Por qué no podemos simplemente existir?' He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello”, dijo la artista en la en la gala organizada por la revista Variety.

En la entrevista en noviembre con la misma revista, Billie Eilish confesó sentirse “atraída” por las mujeres aunque la “intimidan mucho ellos, su belleza y su presencia”.

"Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas", dijo Eilish en una entrevista con Variety. "Los amo mucho. Los amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

La cantante, de 21 años, expresó: “Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraído por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia”.

Esa relación con la feminidad y la condición de mujer recién comenzó a cambiar para ella, luego del lanzamiento en julio de la canción “Barbie”.

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita”, dijo. "Me identifico como 'ella/ella' y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña".

Eilish contó tuvo que lidiar con la creciente curiosidad de los medios sobre su cuerpo en desarrollo. Los raros momentos en los que vestía ropa más ajustada fueron tema de conversación en los medios de comunicación.