Adele confirma es una mujer casada

Tras varias semanas de rumores, Adele confirmó que es una mujer casada. La cantante dio la noticia en programa de comedia de Alan Carr.

La artista británica reveló que se casó con su pareja, el Rich Paul. Fue durante una función de stand-up que brindó su mejor amigo, Alan Carr, en Los Ángeles, mientras Adele se encontraba entre el público y el presentador preguntó a la multitud si alguien se había casado recientemente y es cuando la cantante gritó: "Sí, lo hice".

De acuerdo a la revista Hola, no es la primera vez que la intérprete de “Someone Like You” asegura que es una mujer casada. En un vídeo en TikTok una mujer le pide matrimonio durante uno de sus conciertos, a lo que Adele responde con humor: "No puedes casarte conmigo, soy heterosexual, mi amor, y mi esposo está aquí esta noche".

Previamente la estrella desató los rumores de que se había casado con el agente deportivo, de 41 años, cuando se refirió a su pareja como "mi esposo" el pasado mes de septiembre en Las Vegas.

Se recuerda que en 2021 Adele se dejó ver en un evento público en compañía de Rich Paul, el agente del jugador de baloncesto LeBron James.

La pareja se concoió durante la celebración del cumpleaños de un amigo en común, hicieron público su noviazgo en julio del 2021 asistiendo juntos a un partido de la NBA.

Luego el pasado mes de febrero se habló de que la pareja podría haberse comprometido después de que la cantante luciera un anillo de compromiso.