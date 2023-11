Magali Febles sobre preliminar: Espero que (Mariana) me explique qué pasó, nadie puede criticarla

La directora del Miss República Dominicana, Magali Febles, sacó la cara ante las críticas emitidas hacia Mariana Downing, representante del país, por su participación en la preliminar del Miss Universo 2023, celebrada el jueves en el gimnasio Alfonso Pineda en San Salvador.

Las más de 80 aspirantes a la corona universal desfilaron con vestido de noche y traje de baño. En esa etapa del concurso Miss RD Universo ha sido atacada por diferentes aspectos. Hay quienes opinan que su pasarela fue rápida y no se detuvo a mirar las cámaras, otros hablan de que su vestido no estaba ajustado a su cuerpo.

Por ello, Febles inició un vídeo en vivo en su cuenta oficial de Instagram y comentó que “nadie puede criticar” su participación y comentar que fue “el fin” de su paso por el certamen.

“Ninguno puede criticar su vestido porque ella se veía bella, su vestido era distinto, Mariana hizo muy buena entrevista con los jueces, entonces ustedes están colgando los guantes sin saber. Esperen a que escojan las 20, a que digan el sábado si ella clasificó o no antes de empezar a juzgar y empezar a acusarme a mí”, contó la titular del concurso en el territorio nacional.

Febles, notablemente enfurecida, aclaró que sí está esperando una explicación de parte de la beldad dominicana, pero destacó su decepción con el pueblo dominicano por los comentarios formulados: “Yo voy a hablar con ella, estoy esperando que ella me explique qué fue lo que sucedió (…)yo estoy bien decepcionada de todas ustedes porque en vez de darle apoyo a Mariana, porque un error lo comete cualquiera, no, la quieren sacrificar y me quieren sacrificar a mí, no, suelten eso por favor”.

Magali no terminó su transmisión en vivo hasta no referirse sobre las críticas del vestido que posó Miss República Dominicana Universo 2023, señalando que hay quienes opinan que el traje de gala que usó Miss Salvador, Isabella García-Manzo, quien también fue entrenada por Febles, era el de Downing.

“El diseñador de Isabella le había hecho un vestido y yo le había dicho que no estaba muy convencida, entonces el diseñador apareció con otro vestido y ya ustedes están diciendo que ese era el vestido de Mariana y que se le quitó a ella, pero ustedes están locos, es locos que están”, narró la experta en misses.

La noche de este jueves, todas las representantes desfilarán en traje típico y el sábado 18 de noviembre será la gala final en la que se conocerá a la nueva dueña de la corona de Miss Universo.