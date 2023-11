"El Gordo de la Semana", a 50 años de un programa de peso en la televisión dominicana

Freddy Beras Goico es la figura más icónica del entretenimiento dominicano. Mañana sábado se cumplen 13 años de su partida, en 2010. Este 21 de noviembre hubiese estado festejando sus 83 años de vida y su programa más emblemático, “El Gordo de la Semana”, que estuvo en el aire durante 30 años, este 2023 se cumplieron 50 años de su primera transmisión.

Este mes de noviembre su nombre será recordado al más alto nivel con el estreno de la película “Freddy”, que dirigió su hijo Jeancarlo Beras Mejía, y que este martes 21, a propósito de su póstumo cumpleaños, se realizará la premier en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“El Gordo de la Semana” tuvo su primera aparición 26 de agosto del 1973, a través de Radio Televisión Dominicana, para la época canales 4, 5 y 12. Originalmente el programa fue concebido con el nombre de “Caben todos”, durante una reunión de producción se presentó Yaqui Núñez del Risco y sugirió que se le pusiera “El Gordo de la Semana” por el tipo de producción que llevaría a la pantalla y por la figura de su productor y conductor Freddy Beras.

En ese entonces a este tipo de espacio, que era transmitido un solo día, los domingos, y que abarcaban más de cinco horas, eran llamados “programas bus” haciendo alusión a un autobús en donde cabían todos.

Y realmente la producción así fue concebida. El programa, que iniciaba a las 12:00 del mediodía y concluía dependiendo de los invitados 7:00 u 8:00 de la noche era un largo viaje que incluía diversión, música, concursos, reportajes, comedias, entrevistas de todas índoles.

Freddy Beras Goico condujo durante 30 años el programa kilómetro "El Gordo de la Semana", que inició en 1973 en Radio Televisión Dominicana y luego se estableció en Color Visión.

hitos

“El Gordo de la Semana” fue el primer programa dominicano en transmitir en vivo desde Japón. También fue el primer espacio en dar a conocer los lugares más recónditos del país, y en llevar las cámaras a otros países y exponer su cultura y ciudades.

El espacio fue escenario para debatir la problemática política y social del país. Allí se mediaron y debatieron problemas sociopolíticos y culturales, siempre con la mejor intención de Beras Goico llevar paz, esclarecer, colaborar y aportar a muchas de las situaciones difíciles que sucedían.

En su nacimiento, en el canal estatal, “El Gordo de la semana” tuvo que salir del aire por baja facturación. Francisco “Pito” Mota, uno de los primeros productores que inició con Freddy desde el día uno del espacio, recuerda que el público dominicano no estaba acostumbrado a este tipo de programas tan extensos, también se sumó a que los anunciantes no veía factible la promoción de sus productos un solo día. “Era la primera vez que la televisión dominicana tenía en su plantilla un programa de esta naturaleza y fue difícil arrancar”.

Pito, quien aún trabaja en televisión, actualmente en RTVD, tiene grabada en su memoria cientos de anécdotas de don Freddy.

En los años 70, su acercamiento al joven productor de televisión, que contaba entonces con 30 años de edad, lo hizo a través de una carta escrita en décima en donde le solicitaba trabajo. A Freddy le encantó la originalidad de Pito y lo nombró de inmediato en el equipo de producción.

"El Gordo de la Semana" fue un programa que captó la atención de la sociedad dominicana durante varias generaciones.

Una de las características de Beras Goico era su amor hacia el prójimo, en especial a las personas que padecían situaciones de calamidad y afección de salud. Su filantropía tuvo en “El Gordo de la Semana” su mejor plataforma.

Freddy se embarcó junto al doctor Luis Rafael Cuello Mainardi y la Fundación El Gordo de la Semana, proyecto que facilitó operar a miles de dominicanos afectados de enfermedades cardíacas. Este trabajo también abarcó otras afecciones de salud de niños, jóvenes y envejecientes del país.

Su gran corazón lo tuvo desde siempre, así que antes de que “El Gordo de la Semana” concluyera con su primera etapa Freddy embarcó a su amigo Francisco Mota “Pito” a un viaje a Ecuador a estudiar producción de televisión durante un año. “Como el programa quebró yo me quedé trabajando en la televisión de Perú y Chile. En diciembre de 1980 regresé para reintegrarme a la nueva etapa de El Gordo de la Semana, que iniciaba por Color Visión”, nos cuenta Pito, quien junto a Ángel Garden son los únicos que quedan con vida de este primer equipo.

“Pito”, a quien Freddy apodaba “Sudorina” (haciendo alusión a la crema de desodorante), esto porque vivía debajo de su brazo, fue el creador de los famosos “micro reportajes” que propuso para romper la tanda de comerciales que tenían una duración de 10 minutos.

Video Video. Freddy Beras Goico En Uno De Sus Concursos En El Programa El Gordo De La Semana Transmitido Por Color Vision.



Pito y Ángel Galden viajaron por todo el país para llevar a la pantallas cientos de micro reportajes de apenas 30 segundos.

“Hacer un micro reportaje en 30 segundos, con presentación y despedida fue toda una odisea, la que no he visto repetir en la televisión dominicana. Recuerdo que el primero lo grabamos en San Pedro de Macorís, en el ingenio Amistad y estaban las torres del ingenio tirando humo negro, y comenzaba diciendo: - este es el país más raro, mientras la chimenea del Vaticano lanza humo blanco y dicen habemus papa, en San Pedro de Macorís lanza humo negro y dicen habemos zafra”, recuerda entre risas.

Para “Pito” Mota, “El Gordo de la Semana” fue su gran escuela y Freddy su mentor, lo único que lamenta es no haber sido un mejor alumno.

Video Video. Entrevista a varias personas que retrataba la sociedad dominicana de hace décadas.



LLEGADA A COLOR VISIÓN

De los 30 años que duró su transmisión en Color Visión fue donde tuvo su mayor esplendor. En 1998 celebró 25 años de vigencia con una celebración en la que cantó, por primera vez en televisión dominicana, el célebre cantante español Julio Iglesias, quien junto al diseñador dominicano Oscar de la Renta fueron reconocidos con la famosa “medalla” que otorgó el programa a gente destacada en sus áreas.

Con la llegada del nuevo siglo Freddy migró a la televisión UHF. Supercanal 33 le abrió las puertas a “El Gordo de la Semana” y a un espacio meridiano que se denominó “Todos juntos”.

Aquí los planes no cumplieron las expectativas y en 2001 se mudó a Telecentro, en donde inició una nueva etapa, y dos años más tarde despidiera para siempre su emblemático espacio “El Gordo de la Semana”.

Video Video. El Gordo de la Semana



Video Video comedia "El Gordo de la Semana".



TESTIMONIO

René Brea estuvo como productor durante este proceso. Con apenas 21 años se convirtió en el productor del programa. René, que es un creativo por naturaleza, inició el trabajo de producción de televisión a los 19 años en el programa “Sábado de Corporán”.

Luego de dos años de labor queda sin trabajo y le pide a Yaqui Núñez que lo recomiende como productor.

“Me dieron dos opciones y decidí ir a probar suerte con Freddy. Cuando llegué a su oficina él estaba sentado en su sillón, de espalda al escritorio y cuando se dio la vuelta lo vi que fumaba un puro. Me propuso que fuera el domingo a observar el programa y que le mostrara las cosas que debía mejorar”. Así lo recuerda René.

Efectivamente, al día siguiente le llevó en detalles un sin número de propuestas que podrían mejorar el programa y Freddy quedó encantado. Fue nombrado de inmediato como productor del programa y junto a René, Freddy emprendería las mudanzas de Color Visión a Supercanal y luego a Telecentro.

“Siempre he dicho que Corporán fue mi escuela y Freddy mi universidad. Trabajar con Freddy para mí ha sido la mancuerna más exitosa que he experimentado entre talento y productor, con él aprendí muchísimo, fue un libro abierto para mí, una persona llevadera, sabia, que sabía respetar los roles del productor. Freddy y yo hicimos una química que no crea que se repita con otro talento”, recuerda Brea.

“El Gordo de la Semana” se disfrutó en vivo desde Haití, Puerto Rico, Venezuela, Taiwán, Cuba, Los Ángeles, California,Winnipeg, Canadá y otros países.

Freddy Beras Goico, productor de televisión, falleció 18 de noviembre de 2010.Archivo LD

DE SU VIDA

Con 17 años, en 1957 se inició como camarógrafo en Rahintel. Llamó la atención cuando apareció en “Sufra las consecuencias” y “Las cosas de Freddy”, para luego hacerse popular con el meridiano “La hora del moro”.

El artista continuó una línea ascendente en el humor, productor y conductor de televisión. Es mientras trabaja en “El Show del Mediodía”, que inicia su proyecto más ambicioso “El Gordo de la Semana”.

Luego vendrían otros espacios como “Punto final”, “Todos juntos”, “Con Freddy y Milagros” y “Con Freddy y Punto”.

Su personal en la celebración de los 25 años

Freddy Beras Vicioso, productor ejecutivo; Ernesto Quiñones, director del programa; Víctor Vidal Cuesta, asistente; Radhamés García Goico, asistente y coordinador de piso; Ernesto Beras Vicioso, asistente; Sócrates Segarra, escenógrafo.

Músicos: Dante Cucurullo, Miguel Leclerc, Arítides Ortiz, Ramón Guerrero, Sócrates García y Ramón Andújar.

Humoristas: Nany Peña, Kenny Grullón, Nicolás Díaz y Andrés Serrano (El Boricua).

Voz en off: Carlos Almánzar