Por esto pasan las candidatas a Miss Universo antes de la coronación

El conteo regresivo del Miss Universo ya inició, y Listín Diario conversó con Andrés Felipe Cabrera, director de peinado y maquillaje en Miss Universo 2023.

Contó que en la etapa final las candidatas acuden a los eventos del certamen con el 50% de maquillaje ya aplicado, eso implica base del color de su piel, como tip recomienda que sea del color del pecho, no del cuello; luz debajo del ojo, entre las cejas y en el mentón, la luz son colores mucho más claros.

Además, las candidatas deben sellarse la piel, y hacerse el marco de las cejas.

"Esto para que podamos trabajar encima y ahorrar tiempo", contó Cabrera.

Andrés Felipe Cabrera es un empresario, estilista y maquillador colombiano de 35 años, y es el rostro detrás de Muba, la marca oficial de maquillaje en Miss Universo.Fuente externa

Día de la coronación

"La noche final sí es un poquito más difícil porque ellas tienen que ensayar, y eso significa que me van a llegar a mi tarde. Las candidatas normalmente llegan a peinado y maquillaje 3 horas antes, si el show es a las 8, ellas llegan alrededor de las las 5 donde empezamos a maquillar y peinar", explicó.

Otro dato curioso es que el día final, las candidatas ensayan el día completo, luego van a maquillaje y peinado, y posteriormente se bañan.

"Ellas ensayan durante todo el día y llegan completamente destruidas desde cero, por eso para nosotros el 50 por ciento es tan importante ", destacó.

En la preliminar y en la final se debe maquillar y peinar a todas las candidatas, sin embargo los estilistas permanecen durante el show las finalistas, dependiendo la cantidad que escojan pueden ser 12 o 16.

"La noche final obviamente las que no quedaron se retiran y nos quedan trabajando solamente con las 16 haciendo sus últimos cambios", enfatizó Cabrera.

Según Felipe las candidatas deben sellarse la piel, y que hacerse el marco de las cejas.Fuente externa

¿Qué tiempo tienen las candidatas para hacer los cambios de ropa?

"El tiempo en televisión es bastante corto y tenemos entre 2 o 3 minutos de comerciales para hacer un cambio de cabello o un cambio de labio, que es lo máximo que podemos hacer", explicó.

Cuando las candidatas entran en el cuadro de las finalistas el mismo maquilladas y estilista que prepararon las candidatas permanecen con ellas hasta la decisión final.

"Por ejemplo si tú eres República Dominicana y te maquillo Pepito desde que entraste, él se queda contigo hasta el final, y si ella llegó a ser la reina yo hago que Pepito le de el retoque final con su corona puesta porque creo que se lo ganó", destacó.

Algunos datos de Backstage

"Allá fuera están haciendo una guerra de países quien es la mejor, quien es la favorita y quien no lo es, y aquí adentro nos lo estamos pasando divino, y entre ellas la hermandad es espectacular. Aquí estamos tratando de preparar un buen show y de no tener guerras", cuenta Andrés Felipe.

Otro dato es que la noche del certamen el tiempo es muy escaso.

Muba Photoshoot

Muba, la marca patrocinadora, hace una sesión de fotos y videos con 5 de las candidatas. Este año dentro del grupo estuvo Miss República Dominicana, Mariana Downing.

"La gente tiene mucho que opinar porque quedó de esta forma si se ve muy pálida, en Muba queremos cambiar esa estética de reina, no queremos que se vea reina queremos que se vea editorial, que muestre otra faceta", destacó.

Por ejemplo para este shoot que implicó maquillar las 5 candidatas, peinarlas, vestirás, hacerles foto y video sólo tuvieron 2 horas.

"Esta es una producción que cualquier revista tiene 2 días para hacerla, nosotros tuvimos 2 horas", explica.

El look universal

Muba aporta al Miss Universo el look universal, un estilo donde no se usan blancos, ni negros.

"Este fue un look que yo cree viendo los errores de todas las chicas, trayendo muchísimo maquillaje al Miss Universo, colores que realmente aquí no se usan colores, quise crear estas paletas o este maquillaje para esta función, haciéndole entender a la gente que menos es más. Tratando de embellecer la mujer, no tratando de cambiar rostros", aseguró.

Maquillaje vegano

"Ese tema es porque me encantaría dejar de comer carne, pero estoy tratando de hacer una diferencia en mi vida y en el mundo y por eso trate de hacerlo de esta manera, creando productos que sean veganos completamente y que no se trataran en animales", explicó.

Felipe destacó que en cuanto a calidad no hay diferencias entre los productos veganos y aquellos que no lo son.

Esta foto muestra a las aspirantes a Miss Universo asistiendo a un evento de gala en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en San Salvador, ciudad sede.AFP

Trajes típicos

En la noche de fantasía, los maquillistas tienen la libertad de experimentar más, las chicas llevan una foto de referencia de lo que quieren y los maquilladores tratan de basarse en ello.

Diversidad en las candidatas

"Es bastante complicado tratar de llegar al color de la piel de cada Miss porque es tener el mundo entero en un sólo lugar".

Formación

"Durante el año hacemos varios países, tratamos de visitar a 18, dependiendo porque es mucho trabajo. Donde llevo la clase del Look universal, y doy una muestra. Todos los asistentes, que pueden ser entre 80 y 180 personas, llevan sus modelos, audicionan y gana una persona que se incorpora al equipo de Muba Cosmetics ".

Muba forma brinda servicios de peinado y maquillaje, además de Miss Universo, en Colombia Moda, Premios Juventud, American Music Awards, Latin Grammys, y artistas particulares.

Creación de contenido

Muba tiene un equipo que se encarga de crear fotos y videos para redes sociables de todo el proceso antes, durante y después del Miss Universo.

