La Inteligencia Artificial abre un nuevo capítulo en el entretenimiento

La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y también ha tocado el ámbito artístico y cultural con la realización de personajes encargados de dar noticias y ser la imagen de un noticiero, así como su impacto en las creaciones musicales.

En estos días, Inglaterra se maravillaba con el último sencillo de los Beatles, "Now and Then", que se convirtió el pasado viernes en el primer número uno del cuarteto británico en las listas de popularidad del Reino Unido en 54 años.

"Now and Then" fue producida gracias a la inteligencia artificial (IA), que ayudó a que se incluyeran acordes de George Harrison, fallecido en 2001.

El tema fue compuesto por John Lennon en 1978, dos años antes de su fallecimiento, y fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos supervivientes del cuarteto de Liverpool.

Un ejemplo local de la tendencia tecnológica mundial es el personaje robótico conocido como Lucy Brown, la primera presentadora de noticias creada con IA en el país para el Grupo de Medios Telemicro.

La IA ha facilitado la elaboración de canciones, producciones e incluso artistas. Y este punto es el que más ha causado revuelo en las últimas semanas.

Recientemente, Bad Bunny explotó en su canal de Whatsapp en contra de sus seguidores y por supuesto de la popular canción “Nostalgia” en la que se escucha cantar al intérprete puertorriqueño, a Justin Bieber y Daddy Yankee, pero el urbano no tuvo nada que ver en la producción porque el tema fue creado y viralizado a través de la red social Tiktok por ser “el primer artista mitad humano, mitad IA”, como él mismo se define en este canal, FlowGPT.

Esta cuenta de Tiktok hace “colaboraciones” y “crea” canciones con inteligencia artificial y trabajo humano, detrás de la misma se encuentra el joven Maury Senpai.

El productor chileno intentó incursionar en el género urbano hace algunos años, volviéndose popular actualmente por su tecnología y aunque ha escrito y producido las letras, la voz de esta es de otros artistas.

El derecho a la propiedad intelectual es claro, pero ante estos rápidos avances, el abogado Jaime Senior explica que, para fines legales, se está generando una serie de interrogantes sobre el producto y, particularmente, sobre quién es el dueño de una creación realizada por IA.

El abogado comenta que “nuestro sistema de propiedad intelectual se fundamenta sobre la base de que una creación es patrimonio de la persona (un ser humano o una empresa) que lo haya creado”.

Sin embargo, afirma que en el caso de las creaciones a través de la IA no se ha definido con claridad exactamente quién es el creador: la persona que realiza la creación, la persona que escribió el código fuente, la persona que produjo el contenido base, o ¿alguna combinación de éstas?

Senpai explicó que, tras la ira de Benito, la canción fue retirada de Apple Music y hasta ahora solo se podría escuchar en Youtube.

Esto no ha pasado solo con los latinos. También sucedió en abril de este año con el tema “Heart on My Sleeve", en la que Drake and The Weeknd tienen una colaboración. Sin embargo, es escrita y producida por el usuario de TikTok ghostwriter977.

El tema fue retirado por Universal Music Group (UMG) cuando ya había ganado atención en TikTok y obtenido millones de visitas en una variedad de plataformas.

Una de las preguntas es ¿quién obtiene ganancias de estas elaboraciones? Tomando en cuenta que la producción es de una persona y la imagen de otra, aunque no tiene autorización legal para hacerlo.

“Mi primera chamba”, canción creada igualmente en Tiktok, fue basada en el tema de Eladio Carrion, Bryant Myers y Myke Towers “Si la calle me llama” y fue un ejemplo de cómo algunos artistas lo toman más a broma que desde el ámbito legal, pues hace poco el artista bromeó con la misma y la interpretó en uno de sus conciertos.

Creaciones autorizadas

A finales de la década de 70 (1978) John Lennon compuso y grabó “Now and Then”. La canción no pudo ver la luz tras el fallecimiento del artista en los 80 y en el año 1990 Yoko Ono entregó el demo a los demás miembros del legendario cuarteto.

Nada se había podido hacer hasta el momento, pero en la actualidad el tema fue terminado por Paul McCartney y Ringo Starr y fue regrabado gracias a la IA. Además, pudieron incluir acordes de George Harrison, fallecido en 2001.

"Now And Then" es el sencillo más vendido del año hasta el momento y ha acumulado el mayor número de ventas físicas en una semana en casi una década y se convirtió en el primer número uno del grupo en las listas de popularidad del Reino Unido en 54 años.

Autorizaciones de voz e imagen: Bruce Willis y James Earl Jones

Según publicó el diario El País en septiembre del 2022 Bruce Willis vendió los derechos de su imagen para ser utilizada en futuros proyectos mediante inteligencia artificial, convirtiéndose en el primer actor vivo en ceder su cuerpo a una empresa de tecnología “deepfake” (vídeo en el que se muestran imágenes falsas).

Así mismo, James Earl Jones, conocido por darle voz a los personajes de Mufasa en El rey león y a Darth Vader, autorizó a Disney a utilizar IA para recrear su voz y dársela al personaje de Star Wars, tras su retiro, incluso ha supervisado el trabajo de la IA.

Otras canciones y artistas con IA

Parece como si Tiktok fuera la cuna de la viralización de canciones y ahora más con el uso de inteligencia artificial, tendríamos que confirmar los permisos de copyright de la red para la utilización de estas.

Estas son algunas de las otras canciones creadas en esta red para que fans puedan escuchar a sus artistas en otros géneros o cantando canciones que según estos creadores se escucharía bien en ellos.