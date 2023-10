Telemicro, RNN y RTVD desarrollan proyectos con avatares

Este 2023 pasará a la historia, en los medios de comunicación, por ser año en que la inteligencia artificial (IA) emplazó, primero a los conductores de programas de noticias, y ahora a los comunicadores que ejercen la maestría de ceremonia, con la creación de avatares generados por computadora y creados por programa de IA que están ejerciendo, como novedad, este tipo de actividad laboral.

Al menos tres canales dominicanos desarrollan proyectos dominados por avatares.

Este verano el Grupo de Medios Telemicro presentó a su audiencia en República Dominicana y Estados Unidos la primera presentadora de noticias creada con Inteligencia Artificial (IA), nombrada Lucy Brown.

“Lucy Brown estará llevando las noticias de manera oportuna y veraz y teniendo interacciones como si se tratará de un humano de carne y hueso”, expusieron ejecutivos de este medio.

Este nuevo formato del noticiero se transmite por Digital 15 con la presentadora con IA, vestida con chaqueta negra y camisa blanca, el tal cual el anuncio que han promovido en redes sociales.

También Noticias RNN se puso a la vanguardia mundial al implementar este recurso en sus contenidos, siendo uno de los primeros noticiarios del país en utilizar esta tecnología.

Por igual, Radio Televisión Dominicana (RTVD) desarolla una serie histórica con avatar sobre los Padres de la Patria y su gesta para lograr la independencia dominicana en 1844.

Como un hecho trascendente calificó el director del canal 4, Iván Ruiz, la novedad de la serie animada de carácter histórico titulada “Los Trinitarios”, que “será la primera en República Dominicana bajo tecnología de última generación sobre los padres de la patria”.

RECORRIDO

En febrero de este año el periódico The New York Times ya daba cuenta de dos extraños conductores de un medio de noticias llamado Wolf News. La información relata que sus voces eran acartonadas y no sincronizaban con el movimiento de sus bocas.

Antes, en 2018, “Qiu Hao” se conoce como el primer presentador de noticias en el mundo desarrollado a través de la IA.

Un reporte de la agencia EFE revela que “Qiu es hombre incansable, disponible las 24 horas del día, que puede estar presente en diferentes escenas al mismo tiempo”.

En Nueva Delhi presentaron a “Sana”, “Lisa”, “Aparajita” y “Fatma”, cuatro mujeres creadas con inteligencia artificial, capaces de hablar en cualquier idioma, sobre cualquier tema, sin cansancio y a bajo costo, como las nuevas presentadoras de noticias que han incursionado en el Sur de Asia, unas apariciones que sugieren el futuro de la televisión.

También a principios de año el Grupo Radio Fórmula, en México también anunciaba a “Nat” su nueva presentadora de noticias generada por inteligencia artificial.

“Soy una presentadora de noticias generada por inteligencia artificial y estoy emocionada de unirme al Grupo Fórmula”. Estas fueron las primeras palabras de Nat, considerada la primera presentadora de televisión generada por inteligencia artificial en Latinoamérica.

En marzO pasado, el desarrollo de IA entró al aire en México. Grupo Radiofórmula, una cadena de noticias mexicano, presentó a Nat, una presentadora de televisión que, desde entonces comparte espacio con otros comentaristas de carne y hueso para entregar a las audiencias información relevante sobre la agenda informativa.