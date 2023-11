Will Smith niega haber tenido sexo con el actor Duane Martin

Nuevamente Will Smith está en el “ojo del huracán”. Esta vez por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con el también actor, Duane Martin, según su exasistente aunque Smith negó tales afirmaciones.

Bilaal contó que se encontró con Will Smith teniendo un encuentro sexual con su compañero actor y viejo amigo Duane Martin: "Abro la puerta del camerino de Duane y es entonces cuando veo a Duane teniendo sexo anal con Will".

En el programa "Unwine" con Tasha K, Bilaal detalló: “Había un sofá, y Will estaba inclinado sobre el sofá, y Duane estaba de pie, matándolo...”.

El exasistente del actor, quien está promocionando su nuevo libro, “Will Smith Demonic Circle”, también habló sobre los encuentros sexuales de Smith y por qué Jada Pinkett Smith no estaba contenta. De forma no tan sutil que sugirió que la actriz de estaba acostumbrada a algo del tamaño de una "pierna de bebé" y Will tenía un "dedo meñique".

Will Smith niega esas declaraciones

Ante estas declaraciones, un representante del protagonista de “Soy Leyenda” negó lo dicho por Bilaal: “Esta historia es completamente inventada y la afirmación es inequívocamente falsa", dijo a TMZ.

El medio publicó que una fuente cercana a la situación dijo que Smith está considerando emprender acciones legales tras los comentarios de Bilaal.

Will Smith y Jada Pinkett Smith han sido el foco de atención últimamente. Hace unas semanas Jada sorprendió al mundo cuando reveló en su nuevo libro que ella y Will habían estado separados y vivían vidas completamente separadas desde 2016.

La actriz dijo que se sorprendió al escuchar a Will referirse a ella como su esposa en los Oscar la noche en la que Will le dio la bofetada con Chris Rock.