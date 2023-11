La noche en la que Laura Pausini brilló en boca de sus amigos, de Alejandro Sanz a Fonsi

Laura Pausini ha brillado en la víspera de los Latin Grammy 2023 sin necesidad casi de abrir la boca, pues como receptora de la distinción Persona del Año han sido sus grandes y numerosísimos amigos los que la han reivindicado como intérprete y compositora a través de sus éxitos, así como por su calidad humana.

Refulgente en su vestido de lentejuelas ha posado a su llegada este miércoles en Sevilla a la alfombra roja del acto del que era la gran protagonista, radiante también en su sonrisa ante un homenaje que, como ha repetido insistentemente, no se esperaba por su nacionalidad, a pesar de ser "la italiana más orgullosa de ser latina".

"No estoy nerviosa, solo superemocionada y honrada de estar aquí", ha señalado la cantante y compositora italiana a EFE en los instantes previos a la cena y a un concierto cuyos participantes han sido una sorpresa para la propia artista hasta su celebración, tras la que ha confesado entre su habitual torrente de declaraciones: "Esto no lo voy a olvidar nunca".

Un zapateado al ritmo de cajones y palmas flamencas han dado inicio al espectáculo como prolegómeno a "Bienvenido" en boca de Alejandro Sanz, quien no ha querido perderse la cita con su gran amiga a pesar de haberse mostrado esquivo en sus apariciones públicas recientes tras ser declarado en rebeldía por deudas millonarias en EE.UU.

Al madrileño, teñido de rubio platino y con gafas anaranjadas, pronto se han sumado sobre el escenario varias estrellas femeninas de la música española: por este orden, India Martínez para interpretar a dúo "Nadie ha dicho"; Ana Mena con "Volveré", y Malú y Niña Pastori con "La soledad", la que le valió el triunfo en el Festival de Sanremo y el inicio de su carrera musical.

"Te queremos, te respetamos y celebramos cada segundo de música que has hecho, y yo personalmente también los que me has dado de amistad. ¡Viva la música y viva Laura Pausini!", ha proclamado Sanz al término de su actuación ante la homenajeada, que ha inmortalizado cada momento con su móvil como una fan más en un concierto ajeno.

Como se ha recordado, su andadura musical empezó con solo 8 años acompañando en espectáculos de piano-bar a su padre, muy emocionado en la gala de esta noche. Él fue quien despertó su amor por las letras de las canciones en todos los idiomas, de ahí su salto del italiano al castellano en 1994, primero en España (donde su primer disco rebasó el millón de copias) y luego a toda Latinoamérica.

Es por ello que artistas de muy diversas procedencias han querido rendirle tributo, como su compatriota Andrea Bocelli, que ha interpretado para ella el "She" de Charles Aznavour en su versión italiana, "Lei".

"Como español y como andaluz yo estoy contentísimo de verte aquí para agradecerte que hayas llegado a tantos países cantando en castellano", le ha reconocido David Bisbal, quien se ha unido con "Inolvidable" a otro de los grandes amigos de la italiana, el puertorriqueño Luis Fonsi.

No ha sido la única dupla de conocidos cómplices musicales, pues justo después "Verdades a medias" ha llegado de la mano de Antonio Orozco y Pablo López aferrado a un piano que ha terminado convirtiendo en un instrumento percusivo.

La noche ha dado para alianzas bastante más inesperadas, como las de Carín León y Vanesa Martín ante un "Amores extraños" con un fondo muy mexicano, como la de Carlos Vives, Fonseca y Silvestre Dangond en pugna por el corazón de Pausini al ritmo de "Quiero decir que te amo", o como la de Mon Laferte y Cristian Nodal con una de las versiones más personales de "Como si no nos hubiéramos amado".

"Io Sí (Seen)", la canción que le proporcionó un Globo de Oro y la nominación al Oscar, ha recaído después en un Pablo Alborán que ha mostrado su buen desempeño con el italiano al lado de Elena Rose.

Tanto ella como Anitta, quien ha versionado "En ausencia de ti" en portugués y a ritmo de bossa nova junto a Arturo Sandoval y Tiago Lorc, le han agradecido las puertas que ha abierto a las mujeres en la música, como muestra el hecho de que sea solo la tercera fémina reconocida como Persona del Año en 24 ediciones tras Shakira y Gloria Estefan.

"En dos notas se sabe quién eres", le ha dicho precisamente la cubana, una de las muchas estrellas que no ha podido asistir en persona pero que ha grabado un mensaje, entre ellos Juan Luis Guerra, Gilberto Gil, Michael Bublé, Diane Warren, Ricky Martin, Mark Anthony, Miguel Bosé, Marco Antonio Solís, James Blunt, Ivete Sangalo, Josh Groban, Gente de Zona o Sin Bandera.

En el tramo final, Luis Fonsi ha sido el encargado de entregarle el premio con unas palabras que bien pueden resumir la tónica de la velada: "Existen cantantes, aquí mismo hay muchas voces bonitas, pero un artista como tú no se encuentra porque eres única con tu voz tan potente y a la vez sutil; nos has cautivado desde el minuto uno hasta 30 años después con música que solo puede venir de un corazón puro como el tuyo".