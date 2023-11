Inicia conteo regresivo: En las calles de San Salvador se respira Miss Universo

Comienza la cuenta regresiva para el certamen de belleza más esperado del año. En pocos días, El Salvador será sede de la Septuagésimo Segunda Edición del Miss Universo 2023 y se conocerá a la sucesora de la estadounidense R'Bonney Gabriel, quien se coronó en 2022.

Mientras llega la esperada noche final, los ciudadanos salvadoreños muestran su fervor por el evento y su Gobierno los empuja a emocionarse aún más con la colocación de grandes vallas publicitarias en las principales avenidas del país.

Desde que el turista, o cualquier ciudadano en general, pisa el Aeropuerto Internacional El Salvador (SAL) se entiende que el territorio es el escenario donde exactamente 85 beldades se disputarán la corona. Todos los pasillos anuncian el evento, e incluso hasta en los baños se encuentra publicidad de la gala.

Un equipo de este diario que viajó hasta San Salvador, capital de El Salvador, comprobó que la exhaustiva promoción ha copado los ánimos de la gente. Quienes residen en el país centroamericano conversaron con este medio y contaron un poco de lo que están viviendo.

“Aquí se respira Miss Universo, más que nada ha sido por la emoción de verlas (a las modelos) pasearse por las calles del país, porque andan visitando zonas y haciendo actividades, entonces cuando uno las mira, aunque no siga ese evento, la emoción de otros es contagiosa”, explicó Mara Hernández, una mujer que haciendo servicios de Uber ha visto a las representantes mundiales de la belleza conocer las calles.

No solo es el sentimiento de emoción el que indica que los nativos de El Salvador esperan con ansias el próximo sábado 18 de noviembre, día del certamen, sino también el dinamismo económico que vive el país.

Al dialogar con Marlón Terrazos, recepcionista del hotel Holiday Inn en ese país, se comprobó que las reservas están escazas por la presencia de personal de trabajo del Miss Universo, sumado a turistas que acuden a vivir de cerca el evento. De hecho, informó que dos días antes de la gala hay reservas de personas que le indicaron ser familiares de alguna candidata.

“Esto es muy nuevo para nosotros acá, tengo cuatro años dando servicio en este hotel y no había visto que esté a su máxima capacidad, al menos no día de semana, que es como lo tenemos ahora mismo. Aquí tenemos hospedados a la gran parte del equipo de trabajo, técnicos, estilistas y otros con los que no he conversado, pero hasta los familiares de esas chicas vienen aquí, según mis formularios de reservas”, informó Terrazos, quien añadió que es un logro que el país sea sede y afirmó que El Salvador será “un escenario idóneo” para el desfile final.

¿Cuánto ha invertido el Gobierno salvadoreño?

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos y ex Miss El Salvador, Milena Mayorga, dio declaraciones a la página Salvibeauty503, que se dedica a compartir contenido de certámenes de belleza, sobre cuánto es la cantidad que tanto la Organización Miss Universo y el Gobierno de El Salvador han invertido para la realización de Miss Universo 2023 en el país.

“Estamos hablando que, en sí, Miss Universo es un proyecto de 100 millones de dólares. Invierten también esa cantidad de dinero en producción, en todo lo que tiene que ver con los artistas que vienen, presentadoras, lo que es la logística de traer todo ese escenario”, afirmó Mayorga.

Cabe mencionar que según informaciones recopiladas en el país, esta inversión también ha sido para renovar el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, lugar donde se llevará a cabo la gala final de Miss Universo 2023, el 18 de noviembre.

“Miss RD está lista”

Durante la estadía del equipo dominicano en El Salvador, se logró conversar con Mariana Downing, la candidata de República Dominicana para esta edición de Miss Universo. La joven dijo estar preparada para llevar “sorpresas” en el certamen de belleza.

“Es una sorpresa…” entre ella y el Universo lo que se verá la noche del sábado, en la que la belleza criolla buscará la segunda corona del concurso para República Dominicana.

La dominicana luce con un brillo natural, segura. Los tonos pasteles y vivos realzan su belleza sin que ella tenga que hacer mucho esfuerzo.