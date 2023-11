Levantan impedimento de salida del país a Tekashi para que “cumplir compromisos”

El rapero estadounidense Tekashi, quien hace unas semanas obtuvo libertad bajo fianza, pudo salir del país luego que un juez de La Vega autorizara el levantamiento provisional del impedimento de salida.

Félix Portes, abogado del cantante informó en sus redes sociales que ayer miércoles Tekashi tomó un jet privado rumbo al extranjero “a cumplir compromisos”.

“Gracias a Dios se ha hecho justicia, juez en La Vega autorizó levantamiento provisional de impedimento de salida de Daniel Hernández, a. Tekashi Sixty Nine (69) acogiendo nuestra solicitud fundada en los compromisos documentados que tiene el artista en el extranjero no obstante oposición a esta, populista y no objetiva de la @fiscaliaLV e ilógica e irrazonable de los querellantes”, informó el abogado.

El pasado 25 de octubre, Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, salió de la cárcel tras el Tribunal de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de La Vega dictara garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica como medidas de coerción contra él por presuntamente haber agredido a unos productores musicales el pasado 13 de octubre.

La jueza dispuso el pago de 500 mil pesos en efectivo al Banco Agrícola, presentación en el Palacio de Justicia los días 24 de cada mes y una orden de protección y alejamiento contra las víctimas de 500 metros.

Asimismo, dispuso que Tekashi sea tratado con un profesional de la salud mental durante un tiempo prudente.

Tekashi fue acusado asociarse con otras tres personas para golpear a dos ciudadanos en un estudio de grabación ubicado en la calle Balilo Gómez de esta ciudad de La Vega, en la Plaza M