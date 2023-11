Eugenio Derbez revela estuvo a punto de perder un brazo tras accidente el año pasado

Eugenio Derbez habló sobre la situación de salud que atravesó tras un accidente que ocurrió en agosto del año pasado debido al cual su hombro quedó completamente paralizado con 17 microfracturas.

El actor, de 62 años, reveló que estuvo al borde de perder su brazo derecho mientras se divertía con un videojuego junto a su hijo, Vadhir Derbez.

Sin embargo, gracias al médico que lo atendió y a su propia dedicación, lograron revertir la situación: "El doctor que me operó era el cirujano de los Dodgers y los Rams en Los Ángeles, es decir, un cirujano de alto nivel. Me dijo: 'Rara vez he visto una fractura tan complicada como esta, no estoy seguro de si podré salvar tu hombro, ya que está en pedazos'", contó el comediante en una entrevista para el programa "El Gordo y La Flaca".

Derbez describió el proceso quirúrgico: "Intentó reconstruirlo, pero también mencionó la posibilidad de que, en el momento de la operación, podría haber sido necesaria una articulación de reemplazo. Si no funcionaba, la decisión podría haber sido amputar el hombro y colocar uno artificial, con el riesgo de ser rechazado por mi cuerpo".

Fue en ese momento cuando Eugenio se dio cuenta de la gravedad de su situación, pero decidió hacer todo lo posible para superarla.

Derbez enfatizó la importancia de su disciplina con respecto a las terapias: "Pasé casi seis meses en recuperación, haciendo terapia física tres veces más de lo requerido. El médico me dijo que mi recuperación dependería en gran medida de la terapia, así que di todo de mí. Si me decían 'tres veces a la semana', yo iba cinco".

En agosto del año pasado, se informó sobre el accidente de Eugenio Derbez, que generó lesiones delicadas, según un comunicado conjunto publicado en redes sociales por su esposa, Alessandra Rosaldo.

El comunicado detalló que si bien el actor y comediante está fuera de peligro, requirió una intervención quirúrgica urgente debido a las lesiones. Alessandra expresó: "Eugenio está bien, pero las lesiones que sufrió son delicadas, por lo que en las próximas horas será sometido a cirugía. La operación es complicada, pero no pone en peligro su salud".