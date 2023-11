Jeremy Allen White, ¿el nuevo amor de Rosalía?

Jeremy Allen White tiene razones de sobra para que se hable de él como actor: su papel en “The Bear” le ha valido un Globo de Oro y una nominación a los Emmy, y está pendiente de que se estrenen dos películas suyas, “Fingernails” y “The Ironclaw”.

Pero esas no son las razones por las que se está hablando de él. Sino porque parece que ha encontrado de nuevo el amor, en brazos de la cantante española Rosalía: la “pareja” ha sido vista junta paseando… Y han hecho explotar internet.

Jeremy Allen White ha triunfado con su papel en la serie “The Bear” le ha valido un Globo de Oro y una nominación a los Emmy. EFE/EPA/CAROLINE BREHMANEFE

Nacido para actuar

En un linaje de artistas, Jeremy Allen White nació el 17 de febrero de 1991 en el neoyorquino distrito de Brooklyn (Estados Unidos). Y es que sus padres, Eloise Ziegler y Richard White, se habían mudado cada uno por su cuenta a la ciudad de los rascacielos para perseguir su sueño de dedicarse a la actuación, y allí se conocieron.

“Siempre supe que actuar era algo que siempre les apasionaba”, dijo Jeremy sobre la pasión de sus padres, en declaraciones publicadas por College Magazine. Y, al igual que en sus progenitores, la vocación por las artes escénicas despertó en él de manera temprana.

Aunque al principio lo hizo en forma de danza: hacía jazz, tap dance y claqué. Aquello cambió a los 11 años, cuando se dio cuenta de que el programa de danza en la escuela secundaria no tenía el rigor que él buscaba.

“No pensé que fuera lo suficientemente serio para mí”, dijo en una entrevista con GQ. Fue por eso por lo que White cambió el baile por el teatro. Y, de hecho, estudió en la Escuela Profesional de Artes Escénicas del barrio Hell's Kitchen, en Manhattan.

Fue ahí donde conoció a la que sería su primera mujer, la actriz Addison Timlin, cuando tenían 14 años: “ella me gustó mucho desde el primer instante y creo que yo a ella también”, relató, “pero ella tenía novio, yo era muy torpe para esos temas y finalmente se fue a otra escuela”.

Foto de archivo de 2022 de Jeremy Allen White y su esposa Addison Timlin. La pareja se separó este 2023. EFE/EPA/CAROLINE BREHMANEFE

Distintas fueron las cosas en lo que a su carrera respecta: “Tuve mucha suerte”, contó a College Magazine sobre esta etapa, y explicó que “tenía un maravilloso profesor de actuación que enviaba a niños que le apasionaban a hacer audiciones para cine, teatro y comerciales”.

Libre de vergüenza

Así fue como empezó a hacer sus primeras pruebas hasta conseguir un agente. Sus primeras apariciones, fueron en la película “Beautiful Ohio” y la serie “Conviction”, ambas en el año 2006.

Otros de sus papeles en esta etapa fueron en las películas “The Speed of Life” (2007), y “Twelve” (2008). También trabajó en un par de episodios sueltos de “Law & Order” (2007-2008) y en uno “Law & Order: Special Victims Unit” (2010).

Jeremy Allen White en la última edición de los Globos de Oro el pasado enero. EFE/EPA/CAROLINE BREHMANEFE

Fue en 2011 cuando le llegó por fin su primer papel importante, en la serie “Shameless”, dando vida a Philipp “Lip” Galagher. Estuvo una década trabajando en el mismo personaje, hasta la última temporada en 2021 y, aunque “fue una experiencia increíble”, según dijo a GQ, también tenía dudas “de si las series debían durar tanto tiempo”.

“Llegué a dudar de si era actor o si simplemente estaba ahí para hacer esa serie”, confesó, y dijo que “era un estado mental perturbador”. Pero eso sí, en la balanza recuerda esa época con cariño: “amo mucho ‘Shameless’ y a todos los que formaron parte de ella”.

Durante y después de “Shameless”, Jeremy Allen White trabajó en varias películas más: “The Time Being” (2012), “Movie 43” (2012), “Bad Turn Worse” (2013), “Rob the Mob” (2014), “You Can’t Win” (2015), “After Everything” (2018), “Viena and the Fantomes” (2018) y “The Birthday Cake” (2021). En televisión, apareció en la serie “Homecoming” en 2018.

Entre tanto, en cuanto a su vida personal, se reencontró con Addison, con quien empezó a salir en 2013. Se casaron en 2019 y tienen dos hijos en común, pero se separaron en 2023: “tenían problemas de confianza”, dijo una fuente a Page Six.

Cocinando la actuación.

Jeremy, que según la revista People tenía problemas con el alcohol que pudieron ser la causa de su divorcio, tiene que someterse a test de alcoholemia e ir a terapia para poder mantener la custodia compartida de sus hijos.

Un año antes de su separación, Jeremy se estrenó en su siguiente papel importante desde “Shameless”, en 2022 con la serie “The Bear”, de Hulu, donde da vida al protagonista, el chef Carmy. Un personaje con el que enseguida conectó.

“Él sabe que tiene mucho talento en esto, pero también puede sentirse dolorosamente inseguro acerca de su capacidad…”, dijo a GQ. Una sensación que al cocinero le ocurre con su profesión y a White le sucedía con la actuación después de haber sido Lip durante 10 años.

Ahora, es la posible relación con Rosalía la que ha hecho que el actor esté en el foco. Apenas unos meses después de que la artista de “Motomami”, álbum que la ha consagrado internacionalmente, rompiera con el cantante Rauw Alejandro, ella y Jeremy Allen White han sido vistos paseando juntos por Los Ángeles, en actitud muy cariñosa.

Apenas unas horas después de que las imágenes corrieran como la pólvora por todas las redes sociales y medios, el propio Rauw Alejandro subió un Tiktok con la canción “Tiroteo”, en concreto estos versos: “Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más”. Para muchos, una indirecta hacia Rosalía.

Ahora, los paparazis han captado a Allen White paseando por las calles mientras sujeta una carta en la que se puede leer “Para Jeremyyy”, y los internautas enseguida han afirmado que se trata de la caligrafía de la cantante. ¿Será este el comienzo de una nueva historia de amor para ambos? Seguramente lo sepamos pronto.