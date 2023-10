La sorpresa de Shakira a Carlos Vives

Shakira decidió darle una sorpresa a su amigo y colega Carlos Vives y es que la barranquillera apareció sorpresivamente en el concierto de Vives en Miami para interpretar juntos su éxito de 2017 “La bicicleta”.

Los colombianos no solo son colegas, sino que los une una gran amistad que quedó demostrada en la reacción de Carlos Vives al ver aparecer a su amiga.

El cantante está celebrando sus 30 años de carrera artística con un tour mundial y Shakira no se quiso quedar sin participar en la celebración.

"Estén atentos… voy a intentar hacer algo inesperado en un par de minutos", escribió Shakira en su cuenta de X (Twitter).

Al subir al escenario el rostro sorpresivo de Vives era notorio, con un abrazo y emocionado recibió a su gran amiga e interpretaron el tema, incluso Shakira se quedó un rato más acompañándolo y hasta bailó el tema “Currambera”.

La intérprete de “Loba” dijo en un video en su cuenta de Instagram que era la primera vez que sorprendía a alguien así.

“Nunca he hecho esto, los que me conocen saben que nunca en mi carrera lo he hecho", afirmó Shakira.