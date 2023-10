Franco Raffaele, así se llamará el segundo hijo de Francisca

La presentadora dominicana Francisca reveló el nombre de su segundo retoño. Se llamará Franco Raffaele Zampogna Méndez.

Francisca dio la exclusiva a la revista Hola y dijo que se decidió por ese nombre porque “quería que fuera un nombre de señor” así como el de su hermanito, Gennaro.

“Franco Raffaele Zampogna... Yo tenía la batuta en esta ocasión porque Francesco decidió el nombre de Gennaro, entonces yo le digo con el segundo me toca a mí. Empecé a buscar nombres italianos, fuertes, porque ya el nombre de mi hijo Gennaro es fuerte, es como el nombre de un señor, entonces pensé que tenía que buscar algo parecido, un nombre que pegue como Gennaro y su apellido Zampogna”, dijo Francisca a la revista.

La actriz, quien recibirá a su segundo hijo en febrero de 2023, explicó que tenía varias opciones de nombres como Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo, pero eligió Franco porque así se llamaba un tío de su esposo Francesco.

“Así se llamaba un familiar de él muy especial que ya no está entre nosotros pero que [lo] quería mucho y yo no sabía acerca de esa persona y me lo contó ese día y así lo elegimos. Así son las cosas de la vida, me gustaba ese nombre y no sabía que tenía un significado especial para él”, detalló.

Con ganas de buscar la niña

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015 quiere buscar la hembrita rápido aunque su esposo Francesco Zampogna está indeciso.

“No me gustaría quedarme ahí con los hijos y quisiera tener más. Francesco está indeciso. Yo quisiera ir en busca de la niña, me gustaría intentar una vez más a ver si nos viene la pequeña. No quisiera esperar mucho y pienso que lo voy a buscar rápido porque la mujer cambia mucho, es un proceso largo, y si la pensamos más, no va a pasar. Porque cuando mis hijos crezcan más uno como que se desencanta al darse cuenta que es trabajoso criar a los pequeños”, comentó.

Añadió: “No quiero que nada me mate mis ganas de ir por una niña y si me sale un niño, bueno mi equipo de fútbol. Es un solo intento más, si no nos sale, pues ahí si nos quedamos”, comenta.

El pasado mes de agosto la conductora de “Despierta América” reveló que estaba en la dulce espera por segunda ocasión.

"La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva, pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo", contó a People en ese momento.

La presentadora dominicana, de 34 años, está casada con Francesco Zampogna, con quien procreó a su primer hijo, Gennaro Antonio Gamelier Zampogna, nacido el 7 de julio de 2021, hace dos años.

Su historia de amor llegó a su climax cuando la pareja se comprometió en el desierto de Dubai en el 2018, y se juró amor eterno en el 2022 en una romántica boda por la Iglesia en Altos de Chavón en La Romana, República Dominicana.

Sobre su nuevo embarazo, la dominicana contó a People que se hizo una primera prueba antes de irse de viaje este verano a Italia con su familia, pero que a pesar de que el resultado había sido positivo ella se confundió y pensó que en realidad estaba en negativo.

Al regresar a Miami procedió a una segunda prueba de embarazo porque durante sus días de vacaciones su estado de ánimo cambiaba de manera extraña, además de presentar un atraso en su ciclo menstrual.