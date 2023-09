Francisca revela el sexo de su segundo hijo

La comunicadora dominicana Francisca anunció hace un mes su segundo embarazo y este lunes decidió revelar el sexo de la criatura.

Durante la programación del programa de televisión "Despierta América", la también actriz dio a conocer que el bebé que espera será un niño.

Francisca fue bañada de liquido azul mientras estaba reunida en las afueras del edificio de Univisión en Miami junto a sus compañeros del espacio matutino, quienes vestían impermeables blanco.

"¿Qué team eres? ¿Niña o Niño? Mañana en @despiertamerica lo revelamos. ¡Que emoción! ¡No se lo pierdan!", informó ayer en sus redes sociales.

La mayoría de seguidores, familiares y allegados de la exreina de belleza apostaban a que se trataba de una niña, incluso Francisca y su madre, Divina Montero, expresaron a People en Español sus deseos de tener otra hembra en la familia.

"Hay muchos varones en la familia. Sueño con tener una hija, claro que sí, me encantaría tener una niña, pero uno nunca sabe. Eso es una lotería, no sé qué me va a mandar Dios en esta ocasión. Con Gennaro, siempre pensé que iba a ser mamá de niñas. Fue una sorpresa", expresó Francisca.