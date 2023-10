Adele confiesa que dejó el alcohol hace tres meses, pero “lo echa de menos”

Aunque Adele ha hablado anteriormente sobre su problema con el alcohol, ahora la famosa artista confesó a sus fanáticos que dejó de beber hace tres meses, pero lo echa de menos.

Durante un interludio entre canciones de uno de sus conciertos en Las Vegas, la cantante reveló que fue “casi alcohólica” cuando era una veinteañera.

“Dejé de beber tal vez hace como tres meses y medio. Es aburrido. Quiero decir, estuve literalmente al borde del alcoholismo durante gran parte de mis 20 años, pero lo extraño mucho", le dijo a una fan que disfrutaba de una copa de whisky, de la que estaba “muy celosa”.

También confesó que dejó la cafeína, según ha publicado el diario El Confidencial.

Esta no es la primera vez que la intérprete de “Hello” toca el tema del alcoholismo. En una entrevista a Vogue EEUU, Adele confesó que durante la pandemia el consumo de alcohol comenzaba cada día antes.

“Siempre he tenido una relación muy estrecha con el alcohol. Siempre estuve muy fascinado por el alcohol. Es lo que mantuvo a mi padre alejado de mí. Así que siempre quise saber qué tenía de bueno", dijo en esa entrevista.

En el 2021 el confesó a Oprah Winfrey que la separación de su marido Simon Konecki y el divorcio fue para ella un momento difícil.

“Dejar de beber y hacer deporte me ayudó a reducir la ansiedad. Estaba avergonzada por divorciarme tan rápido, y me sentía culpable con mi hijo. Me había prometido a mí misma que, cuando tuviera hijos, mi pareja y yo estaríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo. Pero desmonté la vida de mi hijo por mi felicidad”, dijo en esa entrevista.