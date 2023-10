Actor John Stamos revela sufrió abusos sexuales por parte de su niñera

El actor John Stamos, protagonistas de la serie “Padres Forzosos” publicará sus memorias el próximo 24 de octubre donde relata que sufrió abuso sexual por parte de su niñera.

Stamos compartió extractos de su libro “If You Would Have Told Me (Si me lo llegas a contar...)” con la revista People y contó sobre uno de los episodios más difíciles de su vida.

"Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo", recordó. "No lo sé, no estuvo bien".

El actor dijo que tuvo que escribir un libro para darse cuenta que “sus supuestas acciones eran inapropiadas”.

Stamos, de 60 años, explicó que tenía unos 10 u 11 años cuando sucedió el abuso y se lo guardó para sí mismo.

"No quería que los titulares aparecieran así, y no quería que el libro tratara sobre eso. Era una página o algo así, pero sentí que tenía que hablar de ello. Fue extraño. Fue algo que, creo, probablemente tenía como 10 u 11 años (cuando sucedió). No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos”.

Ahora el actor de “Full House” es un firme defensor de los niños contra el abuso y un padre protector con su hijo Billy, de cinco años, producto de su relación con su esposa Caitlin McHugh.