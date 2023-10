Debbie Aflalo, ex Miss República Dominicana de ascendencia israelí, pide oración ante guerra

La Miss República Dominicana Universo 2021, Debbie Aflalo, de padre israelí y madre dominicana, pidió a sus seguidores orar por unión ante la guerra que protagonizan Israel y Palestina.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la modelo y empresaria explicó que su discurso no está originado para defender ni señalar como culpable a ninguna de las dos naciones involucradas.

"Estoy pasando por aquí primero para saludarles y luego expresarles mis sentimientos en cuanto a todo lo que está pasando en el mundo... de Israel y Palestina, lo cual me tiene indignada, con mucho pesar, ya que como ustedes saben yo soy mitad israelí, sin embargo, no vengo aquí a defender una posición o a un país en específico, sino a pedirles que se unan en oración", dijo Aflalo notablemente afectada.

"Yo no sé si ustedes creen, yo creo, creo que la oración tiene poder y creo que como seres humanos es lo único que está a nuestro alcance, pues mi intención (suspiro) no es echarle la culpa a nadie más que a los verdaderos responsables de este genocidio. No es el pueblo de Palestina y no es el pueblo de Israel los culpables de que se hayan perdido tantas vidas en esta guerra, son aquellos que las arrebataron", añadió.

Finalmente, la reina de belleza agradeció a quienes han mostrado interés por saber sobre el estado de su familia paterna.

"Gracias a Dios ellos físicamente están bien aunque destrozados porque obviamente a tu nación pasar por todo esto es arrollador. Israel es la nación de la Tierra Prometida y para mí tiene mucho valor y mucha importancia. Estamos llamados a orar por Israel y bendecirlo, así que yo bendigo a Israel y los bendigo a ustedes también", puntualizó.