A Bruce Willis, afectado de demencia, hasta la alegría de vivir se le fue, según amigo

Bruce Willis, icónico actor de Hollywood, se encuentra en una etapa de salud muy deteriorada y, según un amigo cercano, ya no tiene esa alegría de vivir como en sus mejores tiempos.

“Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido”, dijo Glenn Gordon Caron, creador de la popular serie "Moonlighting" ("Luz de Luna"), en declaraciones al New York Post.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), una dolencia neurológica sin tratamiento conocido, considerada la tercera más común en la población.

Gordon, quien trata de visitar a su viejo amigo al menos una vez al mes, detalló cómo percibió al veterano actor en sus más recientes visitas.

“Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él... Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”.

Bruce, dijo Gordon, "es como si ahora viese la vida a través de una puerta con pantalla”, pues el intérprete ya no era capaz de comunicarse, aunque sí le reconocía durante sus visitas.

“Creo que sabe quién soy el primero de los tres primeros minutos que me ve. No es totalmente verbal; solía ser un lector empedernido -no quería que nadie lo supiese- y ahora no lee. Todas esas habilidades del lenguaje ya no son posibles para él”, manifestó.

“Sin embargo, sigue siendo Bruce” y "cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido”, afirmó el productor.

Durante casi cuatro décadas Willis ha protagonizado numerosos éxitos empezando por “Die Hard” (1988) y sus secuelas, y otros títulos como “Armageddon” (1998) o “The Sixth Sense” (El Sexto Sentido) (2001). Ha conseguido un Globo de Oro -ha sido nominado cinco veces a esos premios- y un Emmy de tres candidaturas.

En marzo pasado, Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, pidió a los periodistas para que mantengan la distancia cuando ven al actor en público y no le griten.

En un emotivo mensaje por vídeo publicado en su cuenta de Instagram, relató un incidente que sufrió con algunos fotógrafos que intentaron hablar con el actor mientras hacía una aparición pública para reunirse con unos amigos en Santa Mónica, en el estado de California.

La modelo de 44 años se quejó de lo “difícil y estresante que puede ser sacar a alguien al mundo (en referencia a su marido enfermo) y trasladarlo con seguridad”.