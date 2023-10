El enfrentamiento de Ana Carolina y La Insuperable por la crianza de sus hijas

La Insuperable salió en defensa de sus hijas luego de escuchar en redes sociales que la presentadora Ana Carolina Castillo supuestamente había cuestionado la sexualidad de una de las hijas de la cantante urbana durante su participación en el programa radial "Fogataré".

"Me dicen que según esta señorita está hablando de mi hija, entonces de ser así, voy a entrar yo", advirtió La Insuperable en su historia de Instagram junto al audio de Ana Carolina.

La modelo se molestó luego de que los comentaristas de farándula Yelida Mejía, La Berny y José Ángel Morván aseguraran que ella cometió errores en el proceso de educación de su primogénita, Litzy Berlina, quien a los 18 años se sometió a una cirugía plástica y a los 19 años salió embarazada.

Los comunicadores condenaron que Ana Carolina Castillo expusiera a Litzy Berlina en los medios y no imitara el comportamiento de La Insuperable y Sandra Berrocal, siendo madres de tres niñas que se desarrollan alejadas de la luz pública, pero la expareja de Musicólogo respondió diciendo: "Me compararon con otras figuras donde hay artistas que tienen hijas lesbianas".

"Yo no lo justifico, pero me están comparando con esas artistas, hay artistas que tienen dizque la mejor crianza y figuras, ¿por qué? porque no exponen su vida en redes sociales, eso está perfecto, pero mi hija nunca expuso su vida en redes sociales", agregó.

Aunque el video original no ha sido publicado por la plataforma de "Fogaraté", su productor y creador, Luinny Corporán aclaró que las declaraciones de su compañera fueron sacadas de contexto y que ésta nunca mencionó el nombre de nadie.