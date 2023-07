Nieto de Ana Carolina recibe el nombre de James Cameron

Litzy Berlina, hija de la comunicadora Ana Carolina Castillo, reveló el nombre completo de su bebé y los usuarios de redes sociales lo han tomado con humor por ser homónimo del director de tres de las cinco películas más taquilleras de la historia, "Avatar" (1), "Avatar: The Way of Water" (3) y "Titanic" (4), según Espinof.

La criatura de tan solo cinco días de nacido recibió el nombre de James Cameron, quien ya tiene su propia cuenta de Instagram y a quien la joven madre de 20 años definió como "el hombre de mi vida".

"Siempre le decía a Dios cuando me mandaras el hombre de mi vida… ¡Y pum! me lo mandó, el amor más lindo del mundo. Gracias, Diosito. Bienvenido al mundo mi príncipe @j.cameron_____", escribió junto a una fotografía suya en la clínica, donde también aparece James.

Litzy Berlina publicó este martes un video en su canal de YouTube que muestra cómo fue el día del nacimiento de su hijo.

A principio de este años, durante una entrevista en “Alofoke Radio Show”, Ana Carolina dio a conocer que su primogénita se encontraba en estado de gestación.

"Litzy, mi hija, está embarazada", dijo Ana Carolina entre lagrimas. "Ella por lo menos tiene mi apoyo, yo no tuve en apoyo de nadie. Necesito el apoyo de mis seguidores los que me quieren y me apoyan, cero ataques".

Por su lado, Litzy aseguró en ese entonces que había tomado la decisión de ser madre soltera.

Recordemos que, en abril de 2022, la cantante Amara La Negra fue atacada por los inusuales nombres de sus gemelas, Sumajestad Royalty y Sualteza Empress.