La presentadora y modelo Ana Carolina Castillo confesó que su hija, Litzy Berlina, está sufriendo de depresión posparto luego de convertirse en madre por primera vez, en julio de este año.

Durante su participación en el programa de radio "Fogaraté", la también empresaria contó que hizo un esfuerzo para comprarle un vehículo a su primogénita, de 20 años, ya que recibía burlas por utilizar el servicio de Uber como transporte para trasladarse a las discotecas en las que trabaja como animadora. Además, de los ataques en redes sociales por su aumento de peso tras el nacimiento del bebé.

"No debería contar esto, pero lo voy a contar para que le sirva de ejemplo a las madres", comenzó contando ante sus compañeros del espacio radial. "Como ustedes saben, yo tengo una hija de 20 años que está recién parida, tiene dos meses, está pasando ahora mismo por su depresión posparto por el mismo Instagram".

"Ella se va a trabajar host para darle lo que ella quiera a su niño porque es una responsabilidad de ella y su papá, si yo tengo que ayudarle en algo le ayudo pero no cargo con responsabilidad de ella porque ella tiene que ser responsable, es la forma de yo enseñarla, entonces, últimamente me está llegando muy triste a la casa y yo me tuve que sentar hablar con ella, ¿tú sabes por qué? Porque le dicen gorda y porque ella llega en Uber a los host", explicó.

Ana Carolina afirmó que se había negado a comprarle un carro a la joven para que asumiera sus gastos, pero finalmente decidió regalarle el vehículo, pues también sufría la situación de su retoño.

"Tuve yo que hacer un lío y comprarle un carro a ella para que ella se sienta bien porque ella tiene depresión posparto, porque ella llega en Uber a los host y porque ella está gorda. Lo que la gente no entiende es el daño que le hacen a las demás personas sin saber cómo sentimentalmente y emocionalmente se sienten", continuó.

Las declaraciones de Ana Carolina se generaron durante una conversación donde Luinny Corporán, Amelia Alcántara, La Piry y Mata Lluvia hablaban del caso de Venya Carolina, quien supuestamente padece un trastorno mental y apareció recientemente en un video emitiendo comentarios "incoherentes".