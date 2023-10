No es la primera vez que las finanzas del colectivo artístico dominicano se ven amenazadas por estafas de instituciones financieras que han llevado al traste con los ahorros de toda una vida.

Quiebras bancarias como la de Baninter (2003) y el Banco Universal (1993) provocaron un socavón en el mundo del entretenimiento, debido a que estas entidades financieras estuvieron siendo soporte de una gran cantidad de programas televisivos y radiales, espectáculos, concursos de bellezas y todo tipo de actividades de esparcimiento.

Esta semana la revelación de la Operación Búho, que investiga el Ministerio Público (MP) contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera (Coop Herrera) por un fraude de más de 2,500 millones de pesos, que encabezan Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, dejó al merenguero Rafa Rosario, al comunicador Domingo Bautista y a la cantante Marcel con pérdidas millonarias.

Mientras que el animador de televisión Michael Miguel Holguín, ha tenido que salir a limpiar su nombre, por éste ser mencionado en el expediente debido a que fue la persona que presentó a los acusados en el caso.

También, esta semana, la conductora radial Caro Brito confirmó que fue “visitada” por la fiscalía y que fue sometida a un interrogatorio, debido a su vínculo con el empresario Gabriel Santana Borsilea, quien es propietario del programa en el que labora y del que fue fundadora, ‘La Máxima Radio Show’.

La cantante Marcel quedó enganchada en la Cooperativa Herrera, acusada de un fraude de 2,500 millones de pesos.

MARCEL: FUE DEVASTADOR

Marcel, “Piel Morena”, todavía no sale del asombro cuando se enteró de la estafa de la cual fue víctima en Coop Herrera.

La cantante llevaba en la institución como socia unos 15 años y entre activos e intereses, confesó que perdió casi dos millones de pesos.

“Para mí eran gente muy seria. Ellos me contrataron para cantar en actividades y siempre cumplieron con el pago. Yo tenía mis ahorros y llegué a tomar un préstamo con los papeles propiedad de un apartamento, valorado en tres millones. Gracias a Dios pude recuperar mis documentos, pero aún tengo abajo casi dos millones de pesos”, contó Marcel a Listín Diario.

La artista lamentó que miles de ahorrantes hayan sido afectados, y que no puedan recuperar sus ahorros.

Domingo Bautista durante una de las actividades de la Cooperativa Herrera.ARCHIVO

Marcel confirmó que en esta estafa el comunicador Domingo Bautista también ha sido afectado con más de dos millones de pesos. Al igual que la baladista, Domingo le ofreció su servicio de animación a la institución financiera, como parte de su trabajo.

“Sí, he hablado con Domingo, y él lamenta tanto que los ahorros, fruto de su trabajo, se hayan perdido en esta estafa”, reveló Marcel.

El merenguero Rafa Rosario junto a su abogado y su mánager René Solís.

Uno de los primeros en denunciar a Coop Herrera fue el merenguero Rafa Rosario, líder de Los Hermanos Rosario. El merenguero sostuvo que lo timaron con 10 millones de pesos.

Rafa solo se refirió al caso cuando hizo la denuncia en la fiscalía. Actualmente se encuentra en Puerto Rico, y prefiere no hablar del tema.

Domingo Bautista también fue mencionado como uno de los que sufrieron pérdida de dinero.

La influencer Carol Brito se vio precisada a aclarar sobre los comentarios que la vinculan a Cooperativa Herrera.

CARO BRITO

“A mí me visitaron, la magistrada que le mando un saludo porque fue demasiado respetuosa con mi familia, conmigo la verdad. Y sí, me hicieron unas cuantas preguntas, incluso me dijeron que más adelante, si necesitan interrogarme, yo le dije que sí, que no había problema”, reveló la presentadora y modelo colombiana Caro Brito Roys, al referirse al tema, el pasado lunes.

Brito fue fundadora de ‘La Máxima Radio Show’, en donde, supuestamente, devengaba un salario de 250 mil pesos. La comunicadora también negó tener una relación sentimental con Santana Borsilea y aclaró que la unión de ambos es de índole estrictamente profesional. Además, reveló que Michael Miguel fue quien la conectó con el acusado.

Michael Miguel Holguín

Es precisamente, por este motivo que Michael Miguel Holguín tuvo que exponer, el lunes, por qué su nombre sale en el expediente de la Operación Búho, contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera por el fraude de más de 2,500 millones de pesos.

Holguín explicó que Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, llegan a conocerse en Coop Herrera, a través de él, y los presenta como lo ha hecho con otras personas.

“Yo hice un favor accidental, en el nombre sagrado de Dios, yo hice un favor como lo hago todos los días, todos los días se me acerca alguien a mí para pedirme un favor y generalmente siempre estoy listo para ese favor”, explicó el comunicador.

“A mí hay que resolverme eso porque yo no soy un delincuente, yo soy uno de los dominicanos serios que tiene este país, honesto, y lo sabe el presidente”, dijo sobre los titulares de portales que lo involucraron en el caso.

Michael Miguel también reveló durante un encuentro con la prensa que hace cuatro meses la procuradora general Regional del Distrito Nacional, Yeni Berenice, lo invitó a su oficina para sostener una conversación.