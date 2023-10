El animador Michael Miguel Holguín explotó este lunes contra los medios de comunicación que han tergiversado la noticia sobre su mención en el expediente de la Operación Búho, puesta en marcha por el Ministerio Público (MP) contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de más de 2,500 millones de pesos.

"Yo hice un favor accidental, en el nombre sagrado de Dios, yo hice un favor como lo hago todos los días, todos los días se me acerca alguien a mí para pedirme un favor y generalmente siempre estoy listo para ese favor", explicó el comunicador.

En el expediente se señala que en el año 2018, se formó una “asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes llegan a conocerse en Coop Herrera, a través de Miguel Ángel Holguín García, mejor conocido como Michael Miguel, siendo este último quien lo refiere a los fines de que se haga socio.

"A mí hay que resolverme eso porque yo no soy un delincuente, yo soy uno de los dominicanos serios que tiene este país, honesto, y lo sabe el presidente", dijo sobre los titulares de portales que lo involucran en el caso.

Michael Miguel también reveló durante un encuentro con la prensa que hace cuatro meses la procuradora general Regional del Distrito Nacional, Yeni Berenice, lo invitó a su oficina para fines de sostener una conversación.

"Me dijo (Yeni Berenice): 'No es un interrogatorio', lo puedo mostrar en mi celular, 'es una conversación'. Porque ellos vieron que yo era amigo de Gabriel, me investigaron, y obviamente, en esa investigación no salió absolutamente nada", afirmó.

De acuerdo con el MP, el imputado Gabriel Santana Borsilea se encuentra vinculado a sociedades comerciales cuyas actividades económicas no guardan relación entre sí, siendo estas: Gabriel Santana Auto Import SRL, GSB Music Studio & Productions SRL, Comercial Gabriel Santana SRL, GSB Baseball Academy SRL, Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL y Fundacion Quisqueya se Levanta ASFL. De igual forma el mismo es propietario de la Emisora La máxima Emisora Radio Show en Santo Domingo.