Luego de darse a conocer que su casa fue allanada por las autoridades dominicanas este fin de semana, la presentadora y modelo colombiana Caro Brito Roys confirmó anoche, durante una entrevista en el programa 'Alofoke Radio Show', que sostuvo un encuentro con el Ministerio Público.

Brito Roys contó que la Fiscalía fue hasta su residencia en Santo Domingo para realizarle algunas preguntas con relación a su vínculo con el empresario Gabriel Santana Borsilea, quien es propietario del programa en el que labora y del que fue fundadora, 'La Máxima Radio Show'.

"A mí me visitaron, la magistrada que le mando un saludo porque fue demasiado respetuosa con mi familia, conmigo la verdad. Y sí me hicieron unas cuantas preguntas, incluso me dijeron que más adelante, si necesitan interrogarme, yo le dije que sí, que no había problema", expresó Brito Roys.

"Es que no podemos de ninguna manera obstaculizar la investigación, este debido proceso que están teniendo, y les digo una cosa: me siento mal con el señor Gabriel Santana, porque no me voy a burlar de su situación, ahora bien, lo malhecho está malhecho" añadió.

En ese sentido, la comunicadora también negó tener una relación sentimental con Santana Borsilea y aclaró que la unión de ambos es de índole estrictamente profesional. Además, reveló que Michael Miguel fue quien la conectó con el acusado.

En el expediente de Operación Búho, puesta en marcha por el Ministerio Público (MP) contra ejecutivos de la Cooperativa Herrera por un fraude de más de 2,500 millones de pesos, se señala que en el año 2018, se formó una “asociación de malhechores entre los imputados Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes llegan a conocerse en Coop Herrera, a través de Miguel Ángel Holguín García, mejor conocido como Michael Miguel, siendo este último quien lo refiere a los fines de que se haga socio.

De acuerdo con el MP, el imputado Gabriel Santana Borsilea se encuentra vinculado a sociedades comerciales cuyas actividades económicas no guardan relación entre sí, siendo estas: Gabriel Santana Auto Import SRL, GSB Music Studio & Productions SRL, Comercial Gabriel Santana SRL, GSB Baseball Academy SRL, Lion Airlines SA, Caribbean Butcherie SRL y Fundacion Quisqueya se Levanta ASFL. De igual forma el mismo es propietario de la Emisora La Máxima Emisora Radio Show en Santo Domingo.