La ex Miss Universo y actriz venezolana Alicia Machada reveló que Telemundo decidió de no incluirla más en el panel de expertos del reality "La Casa de los Famosos", del cual formó parte desde que resultó ganadora de su primera temporada en 2021.

La también presentadora de televisión de 46 años dijo a través de una transmisión en vivo en Instagram que la cadena estadounidense de habla hispana considera que ella "comentaba lo que no tenía que comentar".

“Entonces no quieren que ya participe en La Casa de Los Famosos, porque cuando fui panelista hablaba lo que no tenía que decir, comentaba lo que no tenía que comentar, cosa que me parece muy raro porque yo tenía un chicharo (auriculares) y yo iba siguiendo indicaciones y en varias ocasiones los productores me llamaban aparte y me decían que le echara más candela y ahora resulta que yo comento cosas de la gente", afirmó Machado.

Machado además hizo referencia a su polémica participación en el programa de la telerrealidad "Secretos de Las Indomables", que la ha perjudicado.

"Me sacó tanto de onda que me dijeran que ya no me quieren en tal lado, que porque no les gusta de lo que hablo en el reality. Eso me ha perjudicado en muchos lados y ya se me terminó el contrato por lo que dije", afirmó Machado.

En "Secretos de Las Indomables", de la plataforma Canela TV, Machado confesó recientemente que sufrió maltrato físico durante su relación con el hijo de Joan Sebastián, José Manuel Figueroa, a quien acusó de drogarse.