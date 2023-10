Fanática toca a Maluma en su parte íntima

La felicidad de Maluma por presentarse con su gira Don Juan en el Madison Square Garden, en Nueva York, donde no aguantó las lágrimas de la emoción, se vio empañado al vivir un momento incómodo, sin que pudiera ser evitado por el amplio equipo de seguridad que lo acompañaba.

El cantante de "Sobrio" se despedía del público tomándose fotos y dándole la mano a los que encontraba a su paso cuando una de las jóvenes que estaba en primera fila alcanzó a tocarle su parte íntima.

Según el video que circula en redes sociales, Maluma se aleja sonriendo y sorprendido por lo ocurrido luego de sujetar y reprender a la admiradora, aunque se desconoce cuáles fueron sus palabras.

El artista colombiano no se ha pronunciado al respecto, pero los cibernautas (la mayoría de sexo femenino) aseguran que todo se trató de un episodio de acoso.

"Claro si fuera mujer toda una revolución, seamos justas chicas", "Si es acoso y abuso, ser sus fans no les da derecho de tocar a nadie sin su consentimiento", "Madre mía. Si hubiese sido un hombre a una mujer ya estuviese preso", "Y si hubiera sucedido al contrario, ya lo estuviera demandando", se leen algunos comentarios.

En su recorrido por Estados Unidos, Maluma también visitará ciudades como Boston, Atlanta y Chicago.

"El Madison Square Garden se vistió tricolor anoche... Me levanté con una sonrisa que me durará toda una vida! Gracias New York, gracias latinos, esto apenas comienza", dijo después de su más reciente show en el mítico escenario neoyorquino.