Carlos Boutique, emprendedor, mencionado en temas de varios cantantes urbanos y conocido por la expresión "por el respeto", falleció el miércoles, informó su hijo.

La noticia fue lamentada por el mundo urbano, entre ellos Chimbala, El Mayor Clásico, Ceky Viciny, Carlitos Wey, Dj Plano y Toxic Crow.

Nativo de Villa Juana y desarrollado en Villa Mella, era calificado de ejemplo de superación, operaba negocios de tenis y otros artículos, además de vehículos.

Carlos falleció luego de padecer quebrantos de salud durante un tiempo derivados de un tumor cerebral, del que había sido operado dos veces.

"Que Dios te tenga en gloria padre, mucho amor & paz a tu alma. Fuiste un gran padre, un gran hermano, un gran hijo & un gran esposo", se lee en su Instagram.

Luego agrega: "Los que te conocieron personal saben el gran ser humano que fuiste".

La familia agradeció a "todos los que se mantuvieron preocupados escribiéndome a mí o a uno de mis familiares para saber sobre la salud de mi padre. Bendiciones para cada uno de ustedes".

Al final recordó la frase que el rapero Canserbero acuñó: "No se muere quien se va, solo se muere del que se olvidan".

El post familiar tiene más de 18,000 reacciones y más de 3,000 comentarios, entre ellos el de varios cantantes urbanos.

Carlos entró al mundo de los negocios, sobre todo la venta de tenis, luego de que una señora que se llama Maritza, de Arroyo Hondo, que ella le dijo que tenía talento o "cotorra" para convencer a la gente de comprar.

Ella la dijo que le iba a dar a dar tenis más baratos para que él lo revendiera a otro precio, ganándose entre 150 y 200 pesos por tenis.

En 1995 comenzó poco a poco en la venta de tenis, dijo en una entrevista con El Dotol Nastra.

Durante unos cinco años vendió tenis en la calle hasta que pudo poner su tienda propia, aunque en principio no tenía esos planes.

Él habló con su padre para dar un nuevo paso en los negocios: "Alquilé un local en para (asustado) y mi papá me dijo: -tú estás seguro?".

De ahí su crecimiento fue imparable hasta la hora de su muerte, acaecida el miércoles 3 de octubre.

"Este hombre me sacó de un apuro, no tenía tenis para ir al play y ese maravilloso señor me dijo que vaya a su tienda y me lo regaló, espero algún día agradecerte grandemente", posteó en Youtube el usuario Dayrimicher3436.

PROBLEMAS DE SALUD

Hace un año reveló problemas de salud y generó hasta oraciones de urbanos al descubrirséle un tumor cerebral.

Hacía más de un año antes comenzó con dolores en la espalda, y pensaba que era estrés.

Carlos fue operado dos veces luego del diagnóstico del tumor.

En la entrevista con El Dotol Nastra habló de lo bien que una persona se siente tener dinero, pero que eso no era lo que le daba sentido a la vida y "nosotros buscamos a Dios cuando nos pasa un bobo".

En la entrevista habló de ir a la Iglesia porque si Dios no hubiese metido su mano la historia hubiese sido otra.

Carlos recordó que en la segunda operación "le dije al doctor y a Dios: - me daría pena morirme ahora por la hija mía (que ahora tiene nueve años)". De esto pasó más de un año y el miércoles no pudo más.