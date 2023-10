Su nominación a los Premios Micrófono de Oro 2023 como Voz Femenina Deportiva del Año y el acceso como periodista a los eventos más importantes del deporte, como el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas del Béisbol en julio de este año, ha hecho que la cronista deportiva Laura Bonnelly acerca del cambio que ha experimentado su carrera desde reforzó su espiritualidad.

Sobre si las palabras de Michael Jordan para República Dominicana a través de su cobertura en NBL Stars 2019, la cual se volvió viral por ser la primera entrevista del astro para el público dominicano, le afectó de manera positiva en el ámbito laboral, Bonnelly aseguró su acercamiento con Dios es el mayor responsable de su éxito.

"Más que cambiar mi carrera, ese momento es un momento que nunca voy a olvidar porque yo quería dar un palo por los 411 y ahí yo creo que la saqué más alto todavía del estadio y fue increíble, pero yo creo que mi carrera se ha transformado más que todo desde que Dios me tocó. Ese fue un momento top, pero desde que Dios me tocó y desde que Dios llegó a mi vida, pero de manera genuina, de manera de verdad, mi vida ha cambiado", expresó.

Por otro lado, la comunicadora, quien anunció ayer el estreno de la sexta temporada de su programa "Más que pelota", admitió que hasta en el deporte a veces lo personal opaca la calidad profesional de un atleta, haciendo referencia a que algunos peloteros alcanzan menos notoriedad que otros por mantenerse sin escándalos.

"Lo que pasa es que en el mundo que vivimos ahora, en el mundo de los views, del sonido, y el sonido es lo que está en el diarismo y lo que más suena, pero lo bueno, lo de calidad y es lo que permanece", explicó a Listín Diario.

"Por eso Jatnna es Jatnna Tavarez, por eso Pamela Sued es Pamela Sued, por eso Albert Pujols es Salón de la Fama, por eso Manny Ramírez, por eso David Ortiz, aunque ha tenido una vida un poco estridente es quien es y por eso la gente lo ama tanto", agregó.

Durante una entrevista con este medio, Bonnelly también señaló su posición en torno a la supuesta "victimización" que el público dice utilizan las figuras hoy en día para dar de qué hablar, recordando el episodio de depresión que vivió hace unos años y que en ocasiones comenta en los medios.

"Creo que la gente esta tergiversando el hecho de que tú seas honesto para poder ayudar a otras personas con que tú te estés victimizando o buscar sonido, no es eso, a veces es llegarle a alguien. Por ejemplo, en una entrevista que tuve hace unos días con Luz García hablaba sobre el tema y no sabes la cantidad de gente que me escribió, diciendo: 'Wao, Laura, qué testimonio tan bonito que tú nos das'. De que tú puedes estar en el hoyo, pero que no te tienes que quedar ahí, agárrate de Dios que Dios te va a salvar y que cuando Dios tiene un propósito para ti la tormenta va a llegar para que tú valores cuando ese sol salga brillante, radiante, tú lo vas a valorar aún más", finalizó.

"Más que pelota"

"Más que pelota" inicia este 15 de octubre a través de CDN Deporte canal 8 y 1008 (HD) Claro, canal 28 y 435 (HD) Altice y canal 38 Aster.

Se trata de un show deportivo en el que los jugadores serán abordados dentro y fuera del terreno y que en cada entrega contará con una celebridad invitada.