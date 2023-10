La comunicadora Larimar Fiallo, a quien Amelia Vega le entregó la corona del Miss República Dominicana 2004, habló sobre las posibilidades que tiene el país de ganar el Miss Universo este año.

Durante un momento de interacción con Listín Diario, Fiallo reconoció las condiciones que posee la actual soberana de la belleza dominicana, Mariana Downing, para ganar el titulo de la franquicia internacional.

"Creo que tenemos una gran oportunidad" Larimar Fiallo Ex Miss República Dominicana

"Preciosa, espectacular, inicialmente tengo la misma opinión que tuvo mucha gente, yo entiendo que una representante de la República Dominicana, o sea del habla hispana, tiene que hablar español, pero veo que la muchacha se ha fajado y que está puesta para lo de aprender español, sobre todo fluido porque aparentemente ella tiene su conocimiento, pero la muchacha es espectacular, creo que tenemos una gran oportunidad", afirmó Fiallo.

A pesar de que la exreina de belleza participó en el concurso, al igual que su madre, Gisselle Scanlon, en el año 1974, admitió tener sus reservas, ya que desde hace unos años reveló que estaba en desacuerdo con la organización dirigida por Magali Febles, especialmente por supuestamente perpetuar "bellezas" irreales.

"Todo el mundo sabe lo que que yo pienso de los concursos de belleza, pero espero que nos vaya súper bien, ojalá que ella sea la segunda Amelia", continuó.

Sobre si visualiza a Mariana Downing portando la banda de Miss Universo 2023, Fiallo respondió: "Si esa muchacha no es una ganadora de Miss Universo yo no sé lo que es porque es un espectáculo, aparte de carismática y eso que yo creo, por videos que yo he visto de ella, yo creo que nosotros no hemos visto ni la mitad de lo que ella es porque ella se ve que es mucho más chula, mucho más suelta. Cuando ella logre la confianza en el idioma, tú vas a ver que vamos a ver a otra muchacha".

Por otro lado, Fiallo señaló que el trabajo de Downing como embajadora del turismo y la cultura nacional debe continuar en el país que representa luego de terminar su año como Miss Universo, en caso de ser proclamada como la mujer más bella.

"Ojalá ella decida traer, luego de su experiencia en el Miss Universo, ese talento a la República Dominicana. Porque lo que yo sí siempre he pensado es que la soberana debe de vivir aquí, debe de impulsar el país, debe de apoyar el turismo, debe ser embajadora de nuestro país... Luego de que pase el Miss Universo, luego, vamos a poner si ella gana, pase su año de reinado, que ella venga a la República Dominicana, ¿Quién dice que no sea una comunicadora o una embajadora o trabaje en el Ministerio de Turismo, pero que ese talento que ella tiene que lo traiga para acá", finalizó.