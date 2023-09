Corisandra Abreu, madre de la Miss República Dominicana Mariana Downing, habló con Listín Diario sobre el significado que tiene para su hija haber ganado el título con el que representará el país en Miss Universo.

"Súper feliz, súper feliz. Ha sido un sueño que ella siempre ha tenido desde pequeña y al final lo logró, y creo que este es el tiempo correcto ahora que ella decidió participar, tiene más madurez, sabe más lo que quiere, aunque siempre ha sabido lo que quiere, pero estoy feliz por ella", expresó.

A pesar de los sentimientos positivos que la embargan en estos momentos, Corisandra explicó que también se preocupó cuando la modelo de 27 años le comunicó sus deseos de participar representando la tierra natal de su familia materna, ya que imaginó las consecuencias que tendría no poder manejar el idioma español a la perfección.

"Me sentí feliz y al mismo tiempo un poco preocupadita porque sabemos, yo sé, que a veces la aceptación puede ser un poco difícil por la cuestión que ella no domina el español con fluidez como lo domino yo o como lo domina cualquiera de las candidatas que estaban participando, pero ella decidió, ella decidió. Es un reto muy fuerte para ella, yo dije: 'No sé cómo lo va hacer, pero me toca orar'", aseguró.

Sobre la infancia de Mariana, la madre de otras dos señoritas recordó que la beldad dominico-británica siempre fue una niña muy humilde, feliz, disciplina y que le gustaba jugar con barbies, "y cambiarles la ropa, el peinado y ahora es modelo, Miss República Dominicana". También contó que "le encanta el arroz con habichuela, no mucho la carne, entonces yo le hago su arrocito con habichuela, le hago vegetales porque le gustan mucho, y de desayuno el mangú que nos gusta a todos, a la niña le encanta mi mangú".

Por otro lado, Corisandra confesó que el padre de Mariana, James Downing, y su familia paterna le han dado seguimiento al concurso desde Inglaterra.