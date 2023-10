Este fin de semana, un audio de Rauw Alejandro cantando se hizo viral en redes sociales.

Según los fanáticos del intérprete de "Todo de ti", se trata del verso de su ídolo en lo que parece ser el remix de "Where she goes", canción que Bad Bunny lanzó el pasado 18 de mayo, un año después de su exitoso álbum 'Un Verano Sin Ti'.

En solo cuatro meses, "Where she goes" con su video musical en la plataforma de YouTube ha logrado superar los 136 millones de reproducciones.

"En verdad no quiero pensarte, juro me duele recordarte como te venía ch*ngando, la cara que ponía comiéndome. Tengo miedo de creer que esto llegó a su fin", canta Rauw.

Aunque ninguno de los cantantes urbano ha confirmado la información, la pista que se escucha junto a la voz de Rauw es la misma a la pista original del tema, por lo que ya se espera el estreno de esta nueva versión.

Cabe destacar que los artistas puertorriqueños han colaborado en múltiples ocasiones, una de ellas en el tema "Party", perteneciente al último disco de Bad Bunny.