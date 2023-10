Charylie Alvarado, pareja de Santiago Matías, le responde a quienes aseguran que no es feliz

A raíz de los comentarios de sus seguidores que aseguran que no es feliz en su relación y que vive en una "jaula de oro", Charylie Alvarado, pareja de Santiago Matías (Alofoke), respondió con un video de la recopilación de algunos momentos junto al empresario e influencer, con quien ha procreado un hijo.

Alvarado habló en su Instagram tras ser criticada por su reacción tras recibir de parte del CEO de Alofoke Media Group un reloj Cartier como regalo de cumpleaños, este sábado, además explicó la razón que la ha hecho exponerse públicamente.

"Lo poquito que mostraré, ¿pero cómo no ser feliz? Cuando quien me acompaña en la vida, mi pareja, mi cómplice, siempre me ubica donde quiera que estamos para asegurarse de que yo esté sonriendo y pasándola bien. Donde quiera me hace señas y se asegura de que antes que todo yo esté feliz", comentó Alvarado.

Sobre sus apariciones en entrevistas en la plataforma de YouTube de su prometido, Alvarado aclaró: "Muchos dirán que a mí me ha gustado el sonido, yo a eso simplemente le digo que me toca mostrar un poco de mí y de por fin ponerle una cara a lo que yo también con mucho esfuerzo he trabajado".

Y finalizó: "Muchísimas gracias por todas sus felicitaciones y por sus buenos deseos. Los amo a todos".

Esta no es la primera vez que la joven mujer hace referencia a sus acciones dentro de la empresa Santiago Matías, ya que a principio de septiembre reveló que "el edificio rojo existe por mí, es algo mío".