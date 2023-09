La radio dominicana de entretenimiento vive una época de desenfado y feroz competencia

Los cambios generacionales traen consigo sus novedades y una nueva pléyade de animadores radiales ruge en la última década en la radio dominicana, implementando un nuevo estilo más osado y una feroz competencia pocas veces registrada en este medio.

Se trata de un contenido pensado y producido para transmitirse también a través de medios digitales como YouTube y redes sociales.

Esto ha obligado a los productores a ser más atrevidos, saltar reglas sociales y dejando atrás inclusive “el buen hablar” que exhibían emblemáticos locutores que dieron vida a la radio en décadas pasadas.

Aunque hay pioneros en los contenidos ligeros, como Jochy Santos y “El Mismo Golpe” o “El Ritmo de la Mañana”, en la modalidad de estos tiempos se inscriben productores como Santiago Matías (Alofoke), Bolívar Valera, Brea Frank, Lunny Corporán, entre otros, y propuestas radiales como “Alofoke Radio Show”, “Sin Filtro Radio”, “El Mañanero con Boli”, “Esto no es Radio” y “Jessica en Punto”, que se transmiten en diferentes emisoras.

De moda están esos programas en los que se debaten todo tipo de temas, dando espacio a todos los emisores sin excepción, no importa condición social o moral.

“Todos caben en esta nueva radio, especialmente aquellos que por alguna razón son virales en las redes sociales, no importa cuál haya sido motivo, solo debe generar interés común y ya tendrá una entrevista asegurada, aunque solo sea por un interés momentáneo”, señala la socióloga Marcela Alcántara.

La competencia es tan aguerrida que en ocasiones arrastra a los dueños, productores, conductores y animadores de estos espacios, en donde la rivalidad ha sacado al aire todo tipo de controversias y conflictos.

No es raro escuchar en cabina situaciones engorrosas, temas personales y profesionales, que se han convertido en el deleite de los radioyentes y consumidores digitales.

En estos espacios el emisor se ha convertido en protagonista y la materia prima de un contenido picoso.

CAMBIO DE IMAGEN

Este modelo de radio también trajo consigo la transformación de modernas e impresionantes cabinas radiales, esto debido a la simbiosis de las redes sociales y medios digitales, las que han eliminado las fronteras del espacio y tiempo.

“Lo que vemos en la radio con estos nuevos espacios de entretenimiento, no lo condeno ni lo celebro. Es importante reconocer que la sociedad no se queda estática, sigue caminando, para bien o para mal, el mundo sigue girando y cambiando, y la nueva generación que hace radio jamás podrá someterse a los estándares de décadas pasadas”, expone Marcela Alcántara.

La socióloga agrega: “Hay una gran parte de la sociedad que, hoy día, tiene otros intereses y, nos guste o no, la educación aquí tiene una gran responsabilidad, siendo el factor común que devela lo que también somos como grupo social”.

Jochy Santos conduce "El Mismo Golpe" desde hace 27 años.

JOCHY SANTOS OPINA

Hace 27 años Jochy Santos llegó con un nuevo esquema de radio de entretenimiento, un fenómeno que marcó pautas, al llevar un contenido diferente, actualizado y divertido con su espacio “El mismo golpe” (Zol 106.5 fm).

Santos, quien no ha recurrido a los nuevos recursos de contenido para competir con las nuevas propuestas radiales, observa como muy interesante lo que sucede tanto en la competencia como en los contenidos que muestran estos espacios Santos, quien es un locutor de la vieja escuela, enfatizó que en medio de esta vorágine radial, lo primordial será la permanencia, obviamente con una buena oferta.

De los contenidos expuso que algunos de estos programas, que en su mayoría se basan en debatir la farándula, se observan, en ocasiones, monotemáticos. También le ha llamado la atención el tono del lenguaje que algunos de sus protagonistas han usado en la radio nacional, con el cual no está de acuerdo.

“La competencia en los programas de entretenimiento está muy bien porque están dando mucha informaciones de farándula, fundamentalmente, , y eso ahora es un tema que a la gente le gusta mucho, lo que sí entiendo es que a veces hay que darle un giro, a algunas informaciones, porque a mi humilde juicio y respetando la producción de cada quien, a veces se torna todo monotemático, solo se habla de lo mismo”, expone al conversar sobre el tema.

Jochy entiende que se debe tener una visión diferente de los temas a tratar, porque se observan “muy reiterativos”.

En cuanto a la dinámica de la competencia observa, que por el momento se elevan mucho. “Siento en ocasiones que se apuesta al ruido, apuesta al pleito, se apuesta mucho a los dimes y diretes para poder conseguir cierta atención del público, eso no es mi dinámica realmente”.

Alberto Vargas

RITMO ROMPE ESQUEMAS

Otro que rompió lo establecido lo fue Alberto Vargas con “El Ritmo de la mañana” por Ritmo 96.5, un espacio pionero que rompió tabúes, al tratar temas que era impensable abordar en la radio nacional, en un horario, para la época reservado para la política.

Temas como la sexualidad fueron expuestos de manera profesional, pero también como entretenimiento, en ocasiones con un lenguaje que desbordó los estándares establecidos en la radio nacional.

Su concepto, con una variedad de segmentos, le ha permitido mantenerse por más de 15 años en el gusto de los radioyentes.

la llegada de youtube

Con la modalidad de monetizar o generar ingresos en los canales de YouTube de estos programas, la creatividad de estos espacios cada día es más demandante, el público cada vez es más exigente, es decir, que si la violencia forma parte de estas propuestas, los seguidores no se conformarán con menos.

Así lo observa el locutor Brea Frank, quien viene de la radio tradicional y ahora compite con el programa “La Universidad de la Calle”, “La Uca”, por La Bakana 1057 FM, pero asegura que ha cuidado de su producción en tener una fórmula llevando humor, información y otras secciones.

Brea Frank regresó de Nueva York para impulsar sus propios proyectos.

Brea Frank cree que lo que existe ahora es una competencia en YouTube, pero a través de la radio. “Se está haciendo contenido de YouTube a través de las ondas hertzianas, ahora el público ama la violencia en la comunicación, son los tiempos de comunicadores con un discurso más agresivo y exaltado, y esto genera más emociones y mayor fanatismo”.

La preocupación de Brea sobre lo que se está dando en la radio lo mueve a preocupación, pues la violencia podría pasar de verbal a física o peor aún que ocurra los sucedido en Brasil, con el periodista Wallece Souza que fue acusado de mandar a asesinar a personas para dar la primicia y ganar audiencia

OPINIONES

Sobre lo expuesto, Jochy Santos reconoce que ha sido vital que su espacio también se sume a los nuevos medios de difusión, sin embargo, ha velado porque la producción mantenga su esencia.

Santos observa que esto ha provocado que mucho de este contenido haya salido fuera de control y perdiendo el respeto por el programa y el público. “Oigo muchas cosas, que entiendo, la audiencia no merece, debemos mejorar un poco el lenguaje, se puede decir todo lo que quiera, pero en base al respeto”, observa.

Luisin Martí conduce el programa "Gozando" por Caliente FM.

En ese sentido Luisín Martí, quien tiene su programa “Gozando” por Caliente 104.1” entiende que el público busca lo que le identifica. “En el caso de Gozando nosotros no manejamos el tema de música urbana, porque no es mi fuerte y prefiero seguir enfocado a un público que no depende de chismes personales, música urbana y política”.

John Hernández, un locutor de la vieja guardia, del Grupo de Medios Telemicro, no comparte lo que se está haciendo en la radio, en estos nuevos programas.

“La competencia siempre ha existido, la diferencia es que, hoy día, se busca competir en torno al que más morboso sea, es lo que va a generar más audiencia. Lamentablemente, es lo que la gente está consumiendo y muchos de los productores, de hoy en día, en base a ese contenido tan morboso, han creado su producción, anteriormente se competía de una forma más respetuosa, con una propuesta que podía ser escuchada por todo tipo de público, hoy es una competencia que deja mucho que desear”.

Juan Carlos Albelo forma parte del programa "Sin Filtro Radio Show", que se transmite por KQ-94.

el criterio de albelo

Para el productor de radio y televisión Juan Carlos Albelo, quien forma parte del staff de “Sin Filtro Radio Show" (KQ-94), ante el planteamiento de que los temas que se debaten en estos espacios sea material YouTube y redes sociales, haya provocado una rivalidad más agresiva entre estos, no lo ve de esa manera.

"La rivalidad más ácida la provoca el que los comentarios sean sobre cosas personales más que sobre cosas profesionales”, sostiene.

Sobre el lenguaje y los temas que se discuten en estas propuestas, la que ha contribuido a la identificación de un nuevo público, Albelo expone: “Hoy día quien determina el contenido es la gente: lo que come, lo que viste lo que piensa, lo que siente y los medios tradicionales hacen una comunicación lineal con el lenguaje en que son expresados esos sentimientos, formas e ideas. Antes los contenidos salían de: periódicos, revistas y libros, lo determinaban intereses políticos y económicos, ahora no es así”.

Acerca de la competitividad radial de estos espacios entiende que “lo que ha cambiado es que ahora los protagonistas son los propios conductores de los espacios, antes el protagonismo era de los artistas de las diferentes ramas: actores, cantantes, grupo de merengue, etcétera”.

Albelo recordó que los contenidos radiales basados en lo qué pasa en el espectáculo no es nuevo, que vienen desarrollándose desde décadas anteriores y que ahora ha sucedido un resurgir de los temas.

PROTAGONISTAS

Cuando en el 2013, Santiago Matías llevó a la radio su proyecto “Alofoke Radio Show”, primero por Power 103.7 FM, luego en KQ 94.5 FM y actualmente por la estación Alofoke Radio 99.3 FM, un programa que inició con la intención de difundir la música urbana y a sus ejecutantes, talvez no imaginó que estaba iniciado un nuevo estilo radial, en donde el desenfado y “sus travesuras” podrían convertirse en el modelo a seguir de una nueva generación radial.

Su empresa Alofoke Media Group y su CEO Santiago Matías dio paso al programa “Esto no es radio”, una revista que llega por Alofoke 99.3 FM, desde las siete de la mañana hasta las 9:30 AM.

También bajo esta sobrilla surge la sombrilla surge el proyecto en el competitivo horario de 5:00 a 7:00 PM, nace “Sin Filtro Radio Show”, por KQ 94 FM.

El año pasado Santiago le dio la bienvenida a “Open Mic”, una propuesta de humor, de cinco a siete q a través de Alofoke FM 99.3 fm

Compitiendo llega en 2021, Brea Frank lanzó su proyecto “La Universidad de la Calle”, “La Uca”, de lunes a viernes de cinco a siete de la noche por La Bakana1057FM.

José Martínez Brito, Verónica Batista, La Piry, Luinny Corporán, Jenny Blanco, Ana Carolina y Moises Salce

LUINNY CORPORÁN

En el horario de 7:00 a 9:00 compite “El Show de Luinny Corporán”, por Power 103 FM. Corporán también capitaliza el horario de 2:00 a 5:00 con "El Rey de las Tardes" y de 5:00 a 7:00 PM con “Fogaraté Radio”, por la misma estación.

En su expansión, a principios de septiembre, Luinny Corporán presentó "Fogaraté Radio", propuesta radial de 5 a 7 de la noche por la estación radial Power 103.7 FM y para todo el Cibao por KV94.7 FM.

En “Fogaraté Radio” figuran los comunicadores Jenny Blanco, Moisés Salcé y Verónica Batista.

Además, dicen presentes los instagramer: José Enrique “La Piry”, y la modelo Ana Carolina y cierra el elenco el abogado: José Martínez Brito.