Calle en Lawrence recibe el nombre de Nicky Jam

El alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian De Peña, reconoció este fin de semana al artista urbano Nicky Jam nombrando una calle de esa ciudad en su honor.

De padre puertorriqueño y madre dominicana, Nick Rivera Caminero, su nombre real, también inauguró su propio Centro de Música y Arte en el vecindario en el que nació y vivió hasta los 10 años.

"Este reconocimiento en Lawrence es de los que más sentimiento me da porque pasamos de no tener pa' pagar el arriendo a tener una calle con mi nombre en el barrio donde crecí. Y me llena de orgullo abrir el Centro de Música y Arte Nicky Jam para devolver un poco todo el cariño que me da mi gente. Dios los bendiga", escribió en su Instagram.

El alcalde Brian A. DePeña, acompañado por funcionarios y concejales de la ciudad, así como de las Escuelas Públicas de Lawrence, el Departamento de Policía de Lawrence y otras delegaciones, anunciaron que el “Centro de Aprendizaje para Adultos” será convertido en un Centro de Música y Arte para los residentes de Lawrence y llevará por nombre: Lawrence Music and Art Center “Nicky Jam”, según señaló Telemundo Nueva Inglaterra.