Alex Rodríguez presume su "nuevo cuerpo" gracias a una dieta y a los mimos de su novia

"Un rodillo le pasó por encima" a Alex Rodríguez cuando terminó en 2021 la relación con Jennifer López, luego de cinco años como pareja. Sin embargo, pronto voló de nuevo como un ave fénix, primero en los brazos de la modelo Kathryne Padget y luego en los de la instructora fitness canadiense Jaclyn Cordeiro.

Por primera vez, el deportista se abre a sus seguidores para contar el proceso que experimentó meses después de su ruptura con JLo, en abril de 2021, y del que se siente recuperado, en gran parte gracias a la ayuda de su actual pareja.

"Este es un post sensible, pero lo voy a contar de todas formas porque el último año ha sido un viaje en mi salud que ha cambiado mi vida", inicia Alex su publicación en Instagram.

Luego agrega: "A finales del 2021, mi familia me expresó que me veía poco saludable. No es lo que quieres oír, pero sabía que no era mi mejor versión".

En ese proceso, el deportista bajó 32 libras, por lo que ofreció sus recomendaciones de cómo lo logró.

"Todo se reduce a unos hábitos clave: 1. Más plantas, menos carne roja 2. Ayuno intermitente. 3. Caminatas nocturnas. Pequeños cambios que me llevaron a grandes resultados, y me siento mejor que nunca", comentó.

Para su pareja tuvo palabras especiales: "Gracias a Jaclyn Cordeiro por ser mi guía y mi apoyo. Me entrenaste para permanecer dedicado, motivado y mejorar cada día".

La novia de Alex Rodriguez es una experta en fitness canadiense que tiene su propio programa de acondicionamiento físico.

Además, en su cuenta de Instagram señala que es empresaria, experta en fitness, modelo y escritora.

Fue el pasado 17 de diciembre de 2022 cuando el expelotero compartió en Instagram por primera vez una fotografía en la que aparece al lado de su novia.

Alex Rodriguez y Kathryne Padgett permanecieron nueve meses del 2022 como pareja.

Previo a este romance con Cordeiro, al comentarista deportivo se le relacionó durante nueve meses con la modelo Kathryne Padgett.

Rodríguez y Padgett fueron vistos juntos en enero de 2022 después de su ruptura en 2021 con su exprometida Jennifer Lopez, quien el 16 de julio de 2022 se casó en Las Vegas con el actor estadounidense Ben Affleck tras su segundo compromiso.