Hony Estrella denuncia usurpan su nombre en TikTok

Hony Estrella denunció que su identidad en la red social TikTok fue suplantada por una persona no identificada que comprometió su nombre al vender una promoción y cobrar por eso sin que en realidad se trate de la comunicadora.

“Este TikTok @honyestrellatiktok no es mío, es una persona que se hace pasar por mí. Hace días que intente ponerme en contacto con esa persona, pero no responde DM, déjenle saber en los comentarios que se ponga en contacto conmigo, ya que me llego información delicada sobre una promoción pagada no realizada. Mi TikTok oficial es @Honysestrella”, escribió la influencer en la red social Instagram.

En los últimos tiempos, varias figuras dominicanas han denunciado diferentes modalidades de usurpación de sus nombres o imágenes con fines de estafas en las redes sociales.

Utilizan imagen de Luis Manuel Aguiló para promoción falsa

En agosto pasado, el veterano presentador de televisión Luis Manuel Aguiló denunció que plataformas digitales utilizan su imagen para promocionar producto para la salud.

"Es preocupante lo que está ocurriendo con algunos anuncios digitales. Me he enterado de que mi imagen está siendo utilizada por uno de esos ‘servicios’ promocionales que están al pie de algunas informaciones de medios locales. Esto también le pasó al amigo Jochy Santos y, también tuvo que salir a deplorar esta forma peligrosa de usar la imagen nuestra en un asunto que involucra la salud".

Esto lo dijo Aguiló, en su Instagram haciendo referencia a que una plataforma digital de las que anuncian productos a través de distintos medios virtuales, está utilizando su imagen sin su consentimiento para promocionar fármacos de los que no tiene conocimiento alguno.

Aguiló hizo un llamado a las autoridades competentes, específicamente a las del Centro Nacional de Ciberseguridad, en virtud de que, interponga sus buenas gestiones para que esta práctica cese, ya que compromete no sólo la imagen de la persona, sino su moral y sus principios, así como su profesión.

Jochy Santos desmintió que su madre se había curado de diabetes como se vendió en redes sociales.

El pasado 18 de julio, el humorista Jochy Santos también utilizó su programa de radio "El Mismo Golpe", de Zol FM, para desmentir que su madre se había curado de diabetes gracias a un remedio que publicitan en redes, por lo que ha tenido que recurrir a sus abogados para proceder legalmente.

El robo de identidad se ha convertido en uno de los delitos de más rápida expansión en la República Dominicana.

Castigado con penas de entre tres meses y siete años de prisión y multa de dos a doscientas veces el salario mínimo, la sanción a este delito está contemplada en la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.