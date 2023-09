Cazzu y Christian Nodal ya son padres

El 14 de septiembre de 2023 es una fecha que la exponente urbana argentina Cazzu y el cantante de regional mexicano Christian Nodal no olvidarán nunca: los artistas recibieron a su primer retoño, una niña, fruto de su relación de más de un año.

Cazzu y Nodal compartieron la noticia a través de sus respectivas cuentas de Instagram, donde acumulan casi 23 millones de seguidores en conjunto.

"14.09.23", escribieron los padres, junto a un emoji de sol, primerizos para darle la bienvenida a su bebé.

La publicación inmediatamente se volvió viral, recibiendo miles de comentarios y likes, incluyendo de otros famosos como la ex Miss Paraguay Nadia Ferreira, quien también se estrenó como madre tras dar a luz a su hijo con Marc Anthony en julio.

"Que bendición! Bienvenida a la maternidad querida!", expresó Ferreira.

En la última semana de abril, el intérprete de "De los besos que te di" decidió hablar de sus planes futuros, su familia y sus tatuajes. Entre esas informaciones, reveló el sexo de su hija.

"Es más que nada que me quiero ver limpio, me gustan muchos mis tatuajes, amo los tatuajes, voy a abrir un tattoo show en Los Ángeles muy pronto también y pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita", contó el mexicano.