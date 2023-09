Amelia Deschamps estrena en RD su documental “In Search of the Blue Heart”

Amelia Deschamps estrenó en República Dominicana su galardonado corto documental “In Search of the Blue Heart” ("En busca del corazón azul") en el marco del Festival de Cine de Fine Arts “Hecho en RD”.

El cortometraje documental relata la historia de Daniel, padre de 11 hijos, que se sumerge cada día en los peligrosos y rústicos túneles de una mina artesanal en busca de larimar, una piedra semipreciosa de color “azul-mar” exclusiva de la República Dominicana.

Tras 32 años trabajando como piquero, Daniel busca hacer su última extracción para retirarse.

“Esta es una historia sobre las personas, sobre los seres humanos que entran cada día a extraer esta piedra que hoy reconocemos como nuestra piedra nacional. Y espero que este trabajo sea el punto de partida para conversaciones más profundas que nuestro país debe tener sobre el valor que le damos a los símbolos que nos representan y a todo su entorno”, expresó Amelia Deschamps, productora y directora del documental.

“Me da mucha satisfacción mostrar este primer trabajo en mi país, porque es una historia nuestra. Al explorar la vida de Daniel, me sumerjo no sólo en la mina sino también en la mentalidad, los impulsos y los desafíos que afrontan en su día a día quienes se encargan de extraer nuestra piedra nacional. Y trato de sacar esas vivencias a través de este documental. He aprendido otra forma de contar las historias sobre los temas sociales que siempre han motivado mi trabajo, ahora usando otros recursos audiovisuales que me permiten mezclar mis dos pasiones: el cine y el periodismo”, agregó.

La presentación especial del documental contó con la asistencia de Daniel Quezada, protagonista de la historia; Rodolfo Feliz, inversionista en la mina y jefe del equipo; y el resto del grupo de mineros que se convierten en personajes centrales de este audiovisual, que muestra los desafíos que enfrentan durante una semana en la que preparan el terreno para comenzar a extraer el larimar, después de meses de excavación.

“Los riesgos y desafíos en el camino hacia el interior de los túneles son tan profundos como el larimar mismo. Sin embargo, el calor, la falta de oxígeno, la oscuridad y la incertidumbre se mezclan con toda una cultura de desafío, de mentalidad fuerte y determinación que envuelven a cerca de 500 familias de República Dominicana que dependen de los golpes de suerte y la sabiduría popular para vivir de la extracción del larimar. Esta piedra semipreciosa que es exclusiva de esta montaña de Barahona y reconocida como nuestra piedra Nacional”, explicó Deschamps.

"In Search of the Blue Heart" hizo su premiere en DOC NYC, en Nueva York (el festival de documentales más grande de EEUU) y ha ganado algunos premios, entre ellos “Mejor Documental Corto” en el Florence Film Awards.

El filme es el primer corto documental de la periodista y documentalista Amelia Deschamps.

Es su trabajo de tesis en la especialidad de Realización de Documentales que hizo recientemente en New York Film Academy, en Nueva York.

El documental de Amelia Deschamp muestra la mentalidad, la cultura y la autodeterminación de los mineros del larimar dominicano a través de la historia de Daniel que, tras 32 años trabajando como piquero, aspira a hacer su última extracción para retirarse.