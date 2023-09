En Santiago se comenta: Elton John en República Dominicana

¡Hola, buenos días! Qué emoción para los que nos gusta disfrutar de grandes conciertos de afamados artistas mundiales, no nos podemos quejar, estará en el país el virtuoso cantante y pianista británico Elton John, es un privilegio poder verlo actuar antes de su retiro, será el seis de octubre, en Dorado Park de Cap Cana para la apertura de este anfiteatro. Figúrense, el costo de las entradas para apreciar en escena a este cantautor oscila de 47, 300.00 hasta 124,000.00 pesos ¡Ayayay! ¿Elton vendrá con sus hijos, como lo hizo Ricky Martí, para aprovechar y darse un chapuzón en las bellas playas de esa zona, que se han convertido en el paraíso de muchos ricos nacionales e internacionales? ¿Llegará acompañado de su esposo?

Ricky Martin

Otro de los admirados artistas que presentó su maravilloso espectáculo y dejó al público muy satisfecho usando su gran talento y carisma, basado en su figura, fue Ricky Martin, en Altos Chavón. El artista puertorriqueño cambió varias veces de vestuario, usando dos camisas blancas y tenis modernos del mismo color, feliz porque el anfiteatro estaba lleno de público de todas las edades, contento por el chapuzón que se da cuando viene al país en el Río Chavón. Ricky llegó a La Romana en jet privado con sus hijos y sin su esposo, ya que se separaron, aunque no sabemos si estuvo en compañía de otro galán. El maestro José Antonio Molina, con la orquesta Sinfónica Nacional y sus 54 miembros, asistieron musicalmente a Ricky. Wao, qué maravilla.

Los tenis están súper de moda.

Lo que está muy de moda para descansar los pies son los tenis, los usan tantos los hombres como las mujeres. Ricky Martin se la lució con unos muy chic. Estos calzados son muy cómodos, es el último grito de la moda, he visto a grandes empresarios usarlos en actividades formales. Imagínense los cómodos que son y cómo se descansan esos píes.

No es buena señal

Recuerdo que abrieron y faltaron algunos detalles, que sobre la marcha fueron arreglando en “La Vitrina”, bello restaurante, un verdadero boom, había que reservar, todos iban a figurear, tomarse fotos y subirlas a las redes, variados menú, hombres y mujeres a declarar su amor, celebraciones de cumpleaños, las mesas con mantelerías, exóticas cuberterías y unas lindísimas copas, muchas atenciones, era una verdadera vitrina en una gran avenida, por donde todos pasamos y veíamos la gente en el segundo nivel. Cuando la semana pasada vimos el comunicado que cerraron este negocio nos apenamos, porque no solo era otro espacio para pasarla bien, además era una fuente de trabajo, igual pasó con la franquicia de Chef Pepper. Qué pena.

Comentario

Sobre la muy soñada boda de la hija del tres veces presidente, Leonel Fernández, Nicole, con el millonario ex pelotero, Albert Pujols, finalmente se hizo realidad. Eran setenta y cinco los invitados, todo fue preparado por De Flora, empresa que los ricos de la capital escogen para sus eventos. El traje de la novia, muy bello, confeccionado por el libanés Ellie Saab, radicado en Paris, donde ella residió, en tanto el novio se veía apuesto con el traje de chaqueta blanca y pantalón negro.

Nuevo bar

En Santiago abrieron otro restaurante y bar, no he ido pero me dicen que está muy chic, es de un ciudadano haitiano, la mayoría que asiste son de ese país, digo, casi todos, muy pocos dominicanos, pero solo va la élite y muchos estudiantes universitarios. Los hombres se ven con ropas muy caras, las chicas también y unos exóticos maquillajes, el pelo bien arreglado, disfrutan su música a todo dar. “Lamanjay, Restaurant and Lounge”, está ubicado en la carretera Luperón, Gurabo, su propietario dice que este centro es para todas las nacionalidades, en el restaurante la comida es haitiana e internacional y posee una excelente seguridad. En el parqueo se ven muchos vehículos de alta gama. Qué bien. Aquí también hay uno jamaiquino y es un éxito, “Fusión”, lo mismo debe pasar con este, sin discriminación, porque ya en esta ciudad hay varios negocios de diferentes países, llámese bares, pequeños supermercados, restaurantes, entre otros. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com