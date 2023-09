Miley Cyrus revela el momento en que supo que su matrimonio con Liam Hemsworth había terminado

La cantante Miley Cyrus reveló en su serie "Used to Be Young" que fue durante el Festival de Glastonbury 2019 en Inglaterra que se dio cuenta que su relación con el actor Liam Hemsworth no iba a funcionar más.

"Glastonbury fue en junio, que fue cuando se tomó la decisión de que el compromiso de Liam y mío de casarnos realmente surgió, por supuesto, primero de un lugar de amor, porque habíamos estado juntos durante 10 años, pero también de un lugar de trauma y de tratar de reconstruir los más rápido posible", explicó Cyrus.

"El día del show fue el día en que decidí que ya no iba a funcionar en mi vida estar en esa relación", añadió.

En videos publicados en su cuenta de TikTok, la intérprete de "Flowers" también contó cómo empezó a preocuparse más por ella.

"Ese fue otro momento en el que el trabajo, la actuación y el personaje fueron lo primero. Y supongo que por eso es tan importante para mí que ya no sea así. Lo humano es lo primero", dijo.

Los artistas se separaron en 2019 luego de comenzar su relación en 2009, comprometerse en 2012 y casarse en 2018.