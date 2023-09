Recientemente, el programa 'Lo Sé Todo' se vio envuelto en una fuerte polémica cuando Ariel Osorio, uno de sus presentadores, mostró durante el 'show' unas fotografías de Nanis Ochoa, también parte del programa, que sugerían una posible infidelidad.

Durante la emisión en directo de este miércoles, Ochoa expresó su sentir al respecto, manifestando sentirse "irrespetada y expuesta", y tomó la decisión de renunciar en ese mismo momento.

"Me siento irrespetada, me siento expuesta, siento que eso puede pasar en otro medio, se supone que ustedes son mis compañeros y yo acepté trabajar con ustedes. Pero yo vine acá a trabajar y me hacen esto, ¿por qué no hablaron conmigo antes si yo quería que me expusieran de esta manera?" (sic), dijo.

Tras esto, declaró que no tenía interés en seguir trabajando en el programa si la iban a tratar de esa manera y, acto seguido, abandonó el set de grabación.

Usuarios en redes sociales han mostrado su indignación frente a la exposición de la vida privada de la actriz y creadora de contenido. Sin embargo, hay quienes argumentan que todo esto fue un montaje y que, en realidad, Ochoa sabía de la fotografía.

Pero, ¿qué pasó realmente?

¿una estrategia de publicidad?

Las primeras teorías en Internet apuntan a que todo habría sido una estrategia publicitaria para anunciar una nueva canción del cantante Danny Marin.

A esto se le suma una historia en Instagram que subió el sujeto en cuestión tan solo momentos después de la polémica.

En la 'storie' se le veía organizando unos papeles y había una taza con el logo de Canal 1.

Asimismo, usuarios también han dicho que todo podría ser un montaje debido a la tranquila actitud de Nanis Ochoa, quien, a pesar de haber salido del set, nunca dijo realmente la palabra "renuncio".

Además, la presentadora también publicó en su cuenta de 'X' (anteriormente Twitter) una publicación que decía "¿Quién vio Lo Sé Todo hoy?", cuestión que algunos usuarios interpretaron como si fuese publicidad para lo sucedido.

Hasta el momento, ni las directivas de Canal 1 o las personas involucradas se han pronunciado al respecto. Todas son hipótesis.

"Si cada ocho días me van a exponer así, no me interesa"

Ocho días antes, la actriz y modelo, en un 'en vivo' que hizo en su cuenta de Instagram, dejó en evidencia la tensión que existe con su esposo, el cantante de música popular, Juan Pablo Navarrete. En la transmisión, al parecer, estaba presente la hija de la pareja.

La reconocida modelo colombiana, en medio de la emisión del programa ‘Lo Sé Todo’, el pasado 4 de septiembre, habló sobre la discusión que tuvo con su esposo, confesando que fue una situación real, pero que se hiciera en vivo fue accidental, según confesó en el programa.

“Solamente les voy a decir que si tuvimos una discusión, y esta fue real. Fue en vivo que se me fue y lastimosamente estábamos discutiendo como cualquier pareja, solamente les puedo decir que no hubo maltrato físico. Estuvimos hablando duro y la niña se angustió”.

Ochoa también hizo referencia a esta situación al retirarse de la emisión en vivo, cuando dijo: "Si cada ocho días me van a exponer así, no me interesa".