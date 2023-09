La Cámara de Diputados de Paraguay declaró este miércoles "de interés nacional y educativo" la película "Sound of freedom" ("Sonido de libertad"), escrita y dirigida por el mexicano Alejandro Gómez Monteverde y producida, entre otros, por su compatriota Eduardo Verástegui.

La decisión, adoptada durante una sesión ordinaria, destaca que el filme "denuncia la trata de niños explotados sexualmente en Latinoamérica".

"Sound of Freedom" está basado en hechos verídicos y, como otros producidos por Verástegui, persigue una buena causa y habla de fe.

El actor Jim Caviezel interpreta a un agente federal estadounidense que deja el trabajo y dedica su vida a rescatar niños víctimas de tráfico humano por todo el mundo.

El agente se embarca en una misión muy peligrosa en Colombia para rescatar a la hermana de uno de los menores a los que libró de la trata humana.

Además de Caviezel ("La Pasión de Cristo", "Frequency", "Deja Vu"), actúan en esta producción Mira Sorvino ("The Final Cut", "Psych", "After Ever Happy"); Bill Camp ("12 Years a Slave", "The Queen's Gambit", "Joker"); José Zúñiga ("Twilight", "Madame Secretary", "American Crime Story").