David Ortiz llama a programa de radio en vivo y amenaza a uno de sus conductores con demandarlo

El astro dominicano exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown y leyenda de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, sorprendió la tarde de este jueves a los conductores del programa de radio "La aldea del sonido" cuando llamó a la cabina para amenazar a uno de ellos con demandarlo.

Se trata del comentarista de farándula y actor Tommy Castillo (La Berny), a quien 'El Big Papi' responsabiliza de hacer comentarios difamatorios en su contra, supuestamente insinuando que el exjugador de Grandes Ligas podría estar vinculado al narcotráfico.

"Usted tiene tiempo ya queriendo, a mi imagen que me ha costado tanto trabajo crearla con mucho sudor y mucho sacrificio, usted ha querido desde hace mucho tiempo involucrarme con vainas de narcotráfico, de César, y que esto y que lo otro. Yo te voy a llevar a los tribunales para que tú me lo pruebes", expresó Ortiz, quien asegura que le ha dado seguimiento al comunicador y que este recibe dinero de su expareja Fary Almánzar para hablar en su contra.

Por su lado, el periodista se defendió de los señalamientos diciendo que solo hizo su trabajo y admitió que sí tuvo un encuentro con Almánzar, pero por petición del antiguo manejador de Ortiz.

"Yo soy un comunicador, a mí la boca no me la calla nadie, ahora cuando yo hable algo de ti delicado en serio, delicado, pero en serio y que no sea verdad, ahí tendrás razón", afirmó Castillo.

Ademas, durante la discusión, el expelotero reveló que César El Abusador le pidió que desmintiera los rumores de que ambos habían protagonizado una pelea de faldas previo al atentado sufrió en junio de 2019, ya que ese caso podía afectar su juicio por narcotráfico en Estados Unidos.