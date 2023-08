Francisca explica la importancia de esperar un tiempo prudente para revelar un embarazo

A través de su cuenta de Facebook, la comunicadora y actriz dominicana Francisca respondió la pregunta de un seguidor que se mostró interesado por saber qué la hizo ocultar su embarazo durante varios meses.

La presentadora de "Despierta América" explicó que decidió esperar el tiempo prudente para compartir la noticia con el público, ya que es la recomendación de los médicos por los casos de mujeres que han llegado a perder su embarazo después de hacerlo público.

"En mi pueblo, muchas amigas mías, mucha gente latina que yo conozco, se espera el tiempo prudente para compartir el embarazo. ¿Cuál es el tiempo prudente? Son los tres meses. Hay que esperar que pasen estas semanas que pueden ser críticas para luego compartir la noticia de que estás embarazada porque Dios guarde y proteja, pero la realidad es que muchas mujeres pierden los embarazos antes de los tres meses", contó Francisca.

En ese sentido, Francisca negó que lo haga por miedo, sino que además de ser una cuestión de prudencia y cuidado, también es por una creencia de la infancia heredada de su madre y sus tías y que de igual manera aplicó con su primogénito, aunque aseguró que se sentiría mejor si pudiese gritarlo al mundo sin tener que esperar.

"La verdad sería fantástico vives en este tipo de creencias porque creo que es algo muy personal porque uno primero es muy incómodo, por lo menos en mi casa, ir al trabajar tratando de taparte aquí te aparte allá para evitar las preguntas", expresó.

"Porque uno no quiere mentir, porque a uno no le gusta mentir o al menos a mí no me gusta mentir, no quiero hablar mentiras diciéndole a la gente: 'No, no estoy embarazada', y luego en diez, doce semanas me ven con la panzota afuera", agregó.

La intriga del cibernauta se generó luego de que Francisca hiciera caso omiso a los constantes rumores de su segundo embarazo, antes de confirmarlo el pasado 11 de agosto durante una portada para la revista People en Español.

Francisca desea que su bebé sea niña, pero "amaríamos lo que sea que llegue. Solamente queremos un bebé saludable, con Diosito por delante".